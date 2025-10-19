المحللون متفائلون باستمرار سوق العملات الرقمية الصاعد رغم المخاوف القائمة

رغم التراجع الأخيرة، يواصل المحللون إبداء ثقة في استمرار السوق الصاعد للعملات الرقمية، رغم بلوغ مؤشر الخوف والجشع أدنى مستوياته منذ أبريل.

فقد سجّل المؤشر 23 نقطة يوم السبت، وارتفع قليلا إلى 29 يوم الأحد، لكنه لا يزال ضمن منطقة الخوف.

هذا التراجع في المعنويات تزامن مع انخفاض البيتكوين إلى ما دون 104,000 دولار يوم الجمعة، وهو ما أعاد إلى الأذهان انهيار أبريل الذي أعقب إعلان ترامب عن رسوم جمركية، وأدى حينها إلى فقدان السوق 500 مليار دولار من قيمته، وهبوط البيتكوين إلى 76,000 دولار.

أما أكتوبر، فكان أكثر قسوة مع خروج 900 مليار دولار من السوق، وهبوط البيتكوين بنسبة 17% عن ذروته في 6 أكتوبر.

ورغم أن القيمة السوقية الإجمالية لا تزال عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر (3.72 تريليون دولار)، يرى محللون أن هذا التصحيح لا يخرج عن إطار الحركة الصاعدة.

وصفت شركة “Dan Crypto Trades” الاتجاه الحالي بأنه صعودي قوي، رغم الهبوط الأخير، مؤكدة أن هيكل السوق لم يتغير جذريا، لكنها أشارت إلى أننا في منطقة حرجة.

أشار المحلل “سايكوديليك” إلى أن كل انخفاض في الدورة الحالية وجد دعما عند المتوسط المتحرك البسيط لـ50 أسبوع، وهو ما حدث أيضا هذا الأسبوع.

بينما أكد محلل آخر أن الخوف بلغ ذروته للمرة الرابعة خلال هذه الدورة، مشيرا إلى عمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار المتداولة حدثت خلال شهر أكتوبر.

أما المحلل الملقب بـ “السيد أندرسون”، فظل واثقا من أن السوق الصاعدة لم تنتهِ، متوقعا ذروة سعرية عند 148,000 دولار للبيتكوين.

في الوقت الراهن، تتداول البيتكوين في نطاق ضيق بين 106,000 و107,000 دولار، دون نجاح في تجاوز مقاومة 108,000 دولار. كما فشل سعر الايثيريوم في الحفاظ على مستوى 3900 دولار، وتراجع إلى 3850 دولار، دون اختراق حاجز 4000 دولار.

هذا ولا تزال العملات الرقمية البديلة تعاني من ضعف في الزخم مع تحركات محدودة.

