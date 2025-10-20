تعدين البيتكوين أصبح أسهل قليلاً.. لكن ليس لوقت طويل مع عودة ارتفاع معدل الهاش بقوة

تام شمس - الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:43 مساءً - انخفضت صعوبة تعدين البيتكوين (BTC) إلى 146.7 تريليون يوم الجمعة، في وقتٍ سجّل فيه معدل الهاش وهو متوسط إجمالي القدرة الحاسوبية المخصصة لتأمين الشبكة اللامركزية أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزًا 1.2 تريليون هاش في الثانية.

ووفقًا لبيانات CoinWarz، تراجعت صعوبة التعدين بنسبة نحو 2.7% مقارنةً بمستواها القياسي السابق البالغ 150.8 تريليون خلال فترة التعديل السابقة.

انخفاض صعوبة تعدين البيتكوين. المصدر: CryptoQuant

ومع ذلك، تُظهر بيانات CryptoQuant أن معدل الهاش ارتفع إلى أعلى مستوى له يوم الثلاثاء ولا يزال مرتفعًا فوق 1.2 تريليون، رغم التراجع الطفيف عن الذروة المسجلة ذلك اليوم.

وتوقعت CoinWarz ما يلي:

"من المقدر أن يتم التعديل القادم للصعوبة في 29 أكتوبر 2025 عند الساعة 08:14:49 صباحًا بتوقيت UTC، حيث سترتفع صعوبة التعدين من 146.72 تريليون إلى 156.92 تريليون بعد مرور 1,474 كتلة."

ويشير ارتفاع معدل الهاش إلى أن المعدّنين سيحتاجون إلى إنفاق موارد حاسوبية أكبر لإضافة الكتل إلى دفتر البيتكوين، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الشركات العاملة في التعدين التي تواجه بالفعل سياسات تجارية صعبة، ومكافآت كتل منخفضة، وتنافسًا متزايدًا.

معدل هاش شبكة البيتكوين يسجل مستوى قياسيًا جديدًا يتجاوز 1.2 تريليون هاش في الثانية. المصدر: CryptoQuant

المعدّنون يتجهون إلى مصادر دخل بديلة... لكن مشاكل سلاسل التوريد تلوح في الأفق

تسعى شركات التعدين إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتعويض تراجع العوائد من تعدين العملات الرقمية، من خلال تنويع أنشطتها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من تطبيقات الحوسبة عالية الأداء.

فقد أعادت شركات Core Scientific وHut 8 وIREN توجيه مواردها نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2024، في محاولة لزيادة الأرباح وتقليل الاعتماد على إيرادات التعدين وحدها.

لكن هذا التحول خلق توترًا بين شركات التعدين ومزودي بنية الذكاء الاصطناعي، إذ يتنافس الطرفان وكلاهما من القطاعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة على الوصول إلى مصادر الطاقة الرخيصة لتشغيل عملياتهما.

ورغم تنويع مصادر الدخل، لا تزال صناعة التعدين تواجه تحديات تنظيمية متزايدة إلى جانب مشكلات محتملة في سلاسل التوريد، ناجمة عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إذ تؤدي تلك الرسوم إلى رفع تكلفة الحصول على أجهزة التعدين في المناطق الخاضعة لتلك الضرائب، مما يضع المعدّنين في تلك المناطق في وضع تنافسي أضعف مقارنةً بنظرائهم في مناطق أخرى لا تشملها الرسوم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى فرض قيود على تصدير المعالجات والرقائق والمكونات الإلكترونية، ما يجعل الحصول على أجهزة التعدين أكثر صعوبة في المستقبل القريب.