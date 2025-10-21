بعد الانتعاش المؤقت: تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 110 ألف دولار

شهد سوق العملات الرقمية تراجع لافت اليوم (21 أكتوبر)، إذ انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 108 ألف دولار، فيما تكبدت العملة الرقمية التي خطفت الاضواء “ASTER” خسائر بنسبة مزدوجة الرقم.

بدأ سعر البيتكوين الأسبوع بقوة، بعد أن ارتفع سعره إلى نحو 111,500 دولار، إلا أن هذا الزخم سرعان ما تلاشى مع عودة الاتجاهات السلبية إلى الواجهة.

خلال الساعات الأخيرة، هبط السعر إلى حوالي 107,500 دولار، ما يمثل تراجع بنسبة 3% خلال 24 ساعة وبنحو 13% خلال أسبوعين.

هذا الانخفاض دفع بعض المحللين إلى إطلاق تحذيرات من احتمال نهاية موجة الصعود الأخيرة.

أشار المحلل “Dr Profit” عبر منصة X إلى أن الهبوط دون مستوى 101,700 دولار قد يكون إشارة واضحة على دخول سوق هبوطية جديدة.

مع ذلك، لا تزال هناك مؤشرات إيجابية، أبرزها تراجع حجم البيتكوين المحتفظ به داخل منصات التداول، ما قد يعكس نية المستثمرين على المدى الطويل بالاحتفاظ بأصولهم خارج السوق.

تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين إلى نحو 2.14 تريليون دولار، مع ارتفاع هيمنتها على السوق إلى قرابة 58%.

أما العملات البديلة، فقد تبعت الاتجاه نفسه وسجلت خسائر أكبر.

هبط سعر الإيثيريوم (ETH) بنسبة 4.5% ليصل إلى 3860 دولار، فيما تراجع سعر عملة الريبل إلى ما دون 2.50 دولار، وانخفض سعر سولانا بنسبة 5% إلى حوالي 184 دولار.

وكانت العملة الرقمية (ASTER) أبرز الخاسرين بين أفضل 100 عملة رقمية، بانخفاض تجاوز 12% خلال 24 ساعة، تلتها مانتل (MNT) وهايبرليكويد (HYPE) بخسائر بلغت 10% و8% على التوالي.

بشكل عام، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى نحو 3.73 تريليون دولار، منخفضة بنسبة 3.2% خلال اليوم.

