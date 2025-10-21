رئيسة كوين بيس ترد على شراء رمز غير قابل للاستبدال (NFT) فائق الندرة

أكدت “إميلي تشوي”، رئيسة شركة كوين بيس شراء رمز غير قابل للاستبدال (NFT) فائق الندرة بقيمة 25 مليون دولار، في صفقة أثارت جدل واسع داخل مجتمع العملات المشفرة.

وأوضحت “تشوي” أن الرمز لا يمثل مجرد قطعة فنية رقمية، بل يتضمن آلية تعاقدية ذكية تُلزم بعودة أحد أكثر البرامج تأثيرا في عالم الكريبتو.

بدأت القصة عندما انتشرت شائعات في 10 أكتوبر حول شراء كوين بيس لرمز NFT نادر مرتبط ببرنامج “UpOnlyTV” وهو بودكاست شهير في مجال العملات الرقمية يقدمه “جوردان فيش” (كوبي) و”برايان كروجسجارد” (@ledgerstatus).

وردّت “تشوي” على منشور للرئيس التنفيذي “برايان أرمسترونغ” قائلة:

كان علينا فعل ذلك.

وفي منشوره، أكد “أرمسترونغ” صحة الصفقة، موضحا أن كوين بيس هي من اشترت الرمز.

الرمز المذكور يتضمن شرط فريد ضمن عقده الذكي، يُلزم “كوبي” و”ليدجر” بإنتاج ثماني حلقات جديدة من برنامج “UpOnlyTV” خلال ثلاثة أشهر.

والأكثر إثارة للاهتمام، أن العقد يوضح بوضوح أن المالك — أي كوين بيس — لا يمتلك أي حقوق تحريرية أو رعاية، مما يمنح المقدمين الحرية الكاملة حتى لو انتقدوا كوين بيس نفسها على الهواء.

كان “كوبي” قد طرح الرمز في الأصل بسعر مرتفع للغاية على سبيل المزاح، ليصبح لاحقا ميم رمزي يجسد عبثية بعض تقييم NFT في السوق.

ولم يُبع الرمز لعدة أشهر، إذ كانت العروض لا تتجاوز 4.7 ETH على منصة “OpenSea”.

لكن المفاجأة جاءت حين كشف “أرمسترونغ” أن كوين بيس دفعت 25 مليون دولار من USDC لشراء الرمز، ثم أحرقت NFT لتفعيل الشرط تلقائيا وضمان تنفيذ الالتزام دون إمكانية إعادة بيعه.

توقف برنامج UpOnlyTV بعد انهيار منصة FTX في أواخر عام 2022، رغم شعبيته الكبيرة خلال السوق الصاعدة لعام 2021.

إلا أن هذه الصفقة تعني على الأرجح عودته القريبة — بفضل كوين بيس.

وفي سياق متصل، واصل “برايان أرمسترونغ” التعبير عن تفاؤله بسوق العملات المشفرة رغم التقلبات الأخيرة، متوقع أن يصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار على المدى الطويل.

أشار إلى أن اعتماد العملات المشفرة سيزداد تدريجيا خلال العقد القادم، حتى دون أن يدرك المستخدمون أنهم يتعاملون بها، لأن أفضل التقنيات غالبا ما تكون غير مرئية.

كما واصلت كوين بيس توسيع عملياتها، معلنة مؤخرا إضافة BNB — العملة الرقمية الأصلية لمنصة بينانس — إلى خارطة طريق الإدراج الخاصة بها، في خطوة تؤكد طموحها لتوسيع نطاق خدماتها وتكاملها عبر منظومة البلوكشين العالمية.

