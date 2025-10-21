شركة “سبيس إكس” تحول ما قيمته 268 مليون دولار من البيتكوين لأول مرة منذ 3 أشهر

أظهرت بيانات من منصة “Arkham” أن شركة سبيس إكس (SpaceX)، المملوكة لإيلون ماسك، قامت اليوم بنقل ما يقارب 2495 بيتكوين بقيمة تقديرية تبلغ 268 مليون دولار في أول معاملة كبيرة لها منذ ثلاثة أشهر.

ووفقا للبيانات، جرى تحويل العملات إلى عدة عناوين جديدة من محفظة تُصنّف على أنها تابعة لسبيس إكس. وكانت آخر حركة مسجلة لتلك المحفظة في 22 يوليو، عندما نقلت ما قيمته 153 مليون دولار من البيتكوين، في أول نشاط لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

بعد التحويل الأخير، لا تزال المحفظة تحتفظ بحوالي 5790 بيتكوين، تُقدّر قيمتها بنحو 625 مليون دولار وفق الأسعار الحالية.

يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه سوق العملات الرقمية ضغوط واسعة، حيث انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 108,000 دولار نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى حالة الضبابية في الاقتصاد الكلي العالمي، ما أدى إلى تراجع شهية المخاطرة في الأسواق المالية.

وتُظهر بيانات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في الولايات المتحدة أن المستثمرين بدأوا بسحب رؤوس أموالهم من المنتجات المرتبطة بالبيتكوين.

حيث سجلت صناديق ETF الأمريكية تدفقات خارجة بلغت 40 مليون دولار يوم الاثنين، من ضمنها عمليات استرداد بقيمة 100 مليون دولار من صندوق “iShares Bitcoin Trust” التابع لشركة “BlackRock”.

ويرى خبراء استراتيجيات السوق أن هذه التحركات تعكس مرحلة من التقلبات العالية في سوق الأصول الرقمية، متوقعين استمرارها حتى استقرار الأوضاع التجارية والاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضا:

رئيسة كوين بيس ترد على شراء رمز غير قابل للاستبدال (NFT) فائق الندرة

هونغ كونغ تمضي قدما في سوق العملات المستقرة بينما بكين تُعرب عن قلقها

