تراجع الذهب بنحو 2.1 تريليون دولار ما يُعادل أكثر من نصف القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية

شهد سوق الذهب تراجع حاد يوم الثلاثاء، حيث فقد المعدن الأصفر ما يقارب 2.1 تريليون دولار من قيمته السوقية، في واحدة من أكبر خسائره اليومية منذ سنوات.

ووفقا للمحلل “بيتر براندت”، يُعادل هذا التراجع أكثر من نصف القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، والتي تبلغ حاليا نحو 3.7 تريليون دولار.

In terms of market cap, this decline in Gold today is equal to 55% of the value of every crypto currency in existence #Gold @PeterSchiff 's pet rock lost $2.1 Trillion in value today

That is 2,102 billion $ worth pic.twitter.com/aIrO4AnQgL — Peter Brandt (@PeterLBrandt) October 21, 2025

تزامن هذا الانخفاض مع محاولة سعر البيتكوين تسجيل أفضل أداء يومي له مقابل الذهب منذ أبريل، بعد أن اخترق لفترة وجيزة مستوى 104,000 دولار.

غير أن المكاسب لم تدم طويلا، إذ تعرضت العملة الرقمية لضغوط بيع مفاجئة من قبل الحيتان، مما أدى إلى تقليص مكاسبها سريعا.

جاء هذا التراجع في الذهب عقب تصريحات مثيرة للجدل من “CZ”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، حيث أشار إلى إمكانية تجاوز البيتكوين للقيمة السوقية للذهب مستقبلا، مؤكدا أن الأمر سيحدث، لكن توقيته غير معلوم.

وفي سياق مشابه، سبق لـ “مايك نوفوغراتز”، الرئيس التنفيذي لشركة “Galaxy”، أن توقع تحقق ذلك بحلول نهاية هذا العقد، معتبرا البيتكوين مخزن القيمة المفضل لدى الأجيال الشابة.

رغم كل هذه التوقعات، لا يزال سعر البيتكوين منخفض بنحو 27% مقابل الذهب منذ بداية العام، حتى بعد التراجع الكبير للذهب مؤخرا.

ويرى البعض أن هناك تحول ملحوظ من الذهب إلى البيتكوين، إذ صرّح “أنتوني بومبليانو” بأن التحول الكبير قد بدأ بالفعل.

اعتبر “بيتر شيف”، المدافع التقليدي عن الذهب، أن صعود البيتكوين قد انتهى فعليا، مستشهدا بفشل البيتكوين في الحفاظ على مستوياته المرتفعة الأخيرة، بعد أن تراجع عن حاجز 110,000 دولار، ويتم تداوله حاليا عند 108,177 دولار، وفقا لبيانات “CoinGecko”.

ورغم الانتقادات التي وُجهت للمحلل “بومبليانو” إثر وصفه الذهب بأنه استثمار كارثي، فإن أداء الذهب تفوق حتى الآن على البيتكوين خلال هذا العام، مما يُبقي النقاش مفتوح حول مستقبل التوازن بين الأصلين كملاذات آمنة.

