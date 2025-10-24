ثلاث عوامل قد تحدد مصير البيتكوين قبل نهاية 2025: تعرف عليها

تشير التحليلات الأخيرة إلى أن تحرك البيتكوين القادم يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، رغم استقرار سعرها خلال الأسبوع الماضي ضمن نطاق تداول ضيق حول منطقة الدعم والمقاومة عند 110,000 دولار.

ومع أن الحركة السعرية كانت محدودة، إلا أن المحللين يتوقعون أن يكون الارتفاع التالي وشيك.

أخبر رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة “جو كونسورتي” إن عام 2025 مثّل إلى حد كبير إعادة ضبط شاملة لمراكز سوق البيتكوين في أسواق العقود الفورية والمشتقات، مشيرا إلى أن توزيع الحيازات طويلة الأجل تجاوزت مستويات 100 ألف و110 آلاف دولار، بالتزامن مع تقلبات اقتصادية كلية قللت من الطلب القادر على امتصاص تلك التوزيعات، ما أدى في النهاية إلى تصفية واسعة أعادت توازن السوق.

العوامل الثلاثة المحركة لصعود سعر البيتكوين:

بحسب المحللين، فإن العوامل التي قد تدفع سعر البيتكوين إلى الصعود في الربع الرابع من العام تتمثل في:

إعادة فتح الحكومة الأمريكية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الإغلاق. الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الأمريكي والصيني لمناقشة الرسوم الجمركية. سياسة البنك المركزي الأمريكي التيسيرية مع اقتراب خفض أسعار الفائدة.

ويرى “كونسورتي” أن البنك المركزي الأمريكي أصبح أكثر دعما للأسواق، مشيرا إلى أن مديري البنك سيعملون على إعادة التوازن إلى مستويات المخاطرة مع نهاية العام، مضيفا أن من الصعب ألا نكون متفائلين خلال الأشهر المقبلة وطوال عام 2026 رغم الأجواء السلبية الحالية.

كما يُتوقع أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وهو ما يمنح أسواق العملات الرقمية دفعة قوية.

وحتى في حال صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع، فمن غير المرجح أن تثني الفيدرالي عن قراره، في ظل تركيزه على ضعف سوق العمل.

أما المستثمر “فريد كروجر” فأشار إلى أن هناك خفضين متوقعين للفائدة خلال العام الحالي، يليه خفض ثالث في يناير المقبل، ما يعني أن دورة التيسير النقدي قد تمتد لفترة أطول.

وقال ساخرا:

خفض في 6 أيام، ثم بعد 48 يوم، ثم بعد 97 يوم أخرى، وبعدها رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي استمتعوا بتفويت السوق الصاعدة المقبلة.

وفي الوقت ذاته، أشار المتداول المعروف باسم “Stockmoney Lizards” إلى أنه لا توجد مؤشرات رئيسية على هبوط حاد في السوق، وإن كانت هناك إشارات تصحيح قصيرة الأجل، مؤكدا أن هذه المرحلة تمثل فرصة مناسبة للشراء عند الانخفاض.

