سعر البيتكوين يواصل التقلب بعد بيانات التضخم وعملة CRO تتصدر المكاسب سوق العملات الرقمية

بعد الإعلان مباشرة عن مؤشر أسعار المستهلك قفز سعر البيتكوين إلى 112,000 دولار بعدها تراجع إلى ما دون 110,000 دولار، ثم عاود الارتفاع ليعوض جميع خسائره.

تزامن ذلك مع تحقيق عدد من العملات الرقمية البديلة مكاسب واضحة خلال الأيام الأخيرة، أبرزها JUP وZEC وCRO وBCH وXRP، في ظل تزايد الترقب لتوجهات السوق.

شهد سعر البيتكوين تقلبات حادة بنهاية الأسبوع الماضي، إذ تراجع سعر العملة من 112,000 دولار إلى أقل من 104,000 دولار خلال يوم واحد، قبل أن ينتعش تدريجيا على مدار عطلة نهاية الأسبوع ويفتتح الأسبوع الجديد بمزيد من الارتفاع.

دفع الزخم الإيجابي يوم الثلاثاء السعر إلى مستوى 114,000 دولار، قبل أن يتراجع بشكل مفاجئ إلى أقل من 106,500 دولار، ما يعكس حساسية السوق تجاه التوقعات قصيرة المدى.

وبقي سوق الكريبتو في حالة ترقب حتى صدور بيانات التضخم لشهر سبتمبر، التي جاءت أقل من التوقعات، ما أدى إلى ارتفاع فوري في سعر البيتكوين بقرابة 1000 دولار ليصل إلى 112,000 دولار.

إلا أن الاتجاه التصحيحي لم يتأخر، حيث عاد السعر للانخفاض بأكثر من 2000 دولار خلال الساعات التالية، قبل أن يستعيد توازنه مرة أخرى.

تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حاليا نحو 2.230 تريليون دولار، مع هيمنة نسبتها 58% على سوق العملات الرقمية البديلة بحسب منصة CG.

من جهة أخرى، لم تسجل العملات البديلة الكبرى تحركات ملحوظة خلال 24 ساعة الماضية.

شهدت ETH وBNB تراجع طفيف، فيما سجلت SOL وADA وDOGE وHYPE وLINK وXLM مكاسب محدودة.

أما العملات الرقمية التي سجلت تقلبات أقوى، فقد شملت XRP وCRO وBCH وZEC، بارتفاعات تراوحت بين 3.5% و5%.

في المقابل، تراجعت TRX بنسبة تجاوزت 5% لتستقر تحت مستوى 0.30 دولار.

تواصل القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة التذبذب حول مستوى 3.850 تريليون دولار على منصة CG، في ظل حالة من الترقب وعدم اليقين التي تسيطر على سلوك المستثمرين.

