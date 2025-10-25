سعر الإيثيريوم يقترب من مقاومة حاسمة وسط ترقب لاختراق فني

يتداول سعر الإيثيريوم حاليا بالقرب من 4000 دولار بعد ارتداد من دعم ثابت عند 3800 دولار.

ويختبر سعر الايثيريوم الآن نطاق مقاومة بين 4000 و4100 دولار، والذي شكّل سابقا منطقة ضغط بيعي.

تجاوز هذا النطاق قد يفتح المجال نحو مستويات 4236 – 4265 دولار.

فنيا، يشير الرسم البياني لثلاثة أيام إلى تكوّن نمط “كأس ومقبض”، حيث تتشكل قناة هبوطية منتظمة تمثل المقبض.

أي اختراق مؤكد أعلى هذا النطاق، خاصة مع حجم تداول مرتفع، قد يعزز الزخم الصعودي.

محللون، من بينهم “تيد وسوانسون”، أشاروا إلى إشارات إيجابية مثل القاع الثلاثي عند 3750 دولار، مع أهداف قد تصل إلى 4280 دولار على المدى القريب، وحتى 7000 دولار على المدى المتوسط إذا تم تجاوز 4200 دولار.

مع اقتراب بيانات مؤشر أسعار المستهلك واجتماع الفيدرالي، يترقب السوق تفاعل السعر مع المقاومة الحالية، حيث يبقى اختراق 4100 دولار هو الحاسم لتحول الاتجاه.

