عفو "ترامب" عن "CZ" يُشعل الجدل ومقولة: نفوذ المال يُسقط القانون؟

ردّ “تشانغ بينغ تشاو”، مؤسس منصة بينانس، بشدة على تصريحات السيناتور الأمريكية “إليزابيث وارن”، التي وصفت العفو الرئاسي الصادر بحقه من “دونالد ترامب” بأنه فساد واضح.

يأتي ذلك بعد أن حصل “CZ” على عفو كامل ألغى إدانته السابقة المتعلقة بانتهاك قانون السرية المصرفية (BSA) بسبب إخفاق منصة بينانس في تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.

انتقدت “وارن” العفو بشدة، مشيرة إلى أن “CZ” أقرّ بذنبه في “غسل أموال جنائي” واتهمته بتمويل مشروع عملة مستقرة مرتبط بـ “ترامب” قبل طلبه العفو، معتبرة أن هذا السلوك يجب أن يُواجَه بتدخل تشريعي فوري من الكونغرس.

في رده، اتهم “CZ” السيناتور “وارن” بتقديم “معلومات غير دقيقة” للجمهور، مؤكدا أنه لم تُوجَّه له أي تهم تتعلق بغسل الأموال، وأن وزارة العدل تصرفت بدافع سياسي نتيجة موقف إدارة “بايدن” من قطاع العملات المشفرة.

في الوقت نفسه، أشار محللون إلى تحركات مريبة لأحد المتداولين على منصة “HyperLiquid” يُعتقد أنه استند إلى معلومات داخلية.

هذا المتداول راهن على عفو “CZ” وحقق أرباح من عمليات بيع على المكشوف سبقت إعلان سياسي رئيسي.

وقد أثارت هذه التحركات مزيدا من الشبهات حول تسريبات محتملة.

علّق رجل الأعمال “نيك أونيل” على العفو، معتبرا أنه إشارة مقلقة للقطاع، وقال إن “CZ” أصبح بمنأى عن المساءلة بفضل قربه من النفوذ السياسي، مشددا على ضرورة وجود إطار تنظيمي صارم وشفاف يحكم العلاقة بين قطاع العملات المشفرة والسلطة.

