شركة Circle تدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية على بلوكشين ARC

أعلنت شركة “Circle” في تقرير أرباحها للربع الثالث لعام 2025، الصادر في 12 نوفمبر، أنها تدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية على شبكة ARC، وهي شبكة البلوكشين الجديدة من الطبقة الأولى التي تطورها الشركة.

ووفقا لإعلان الشركة، تهدف هذه العملة الرقمية إلى تعزيز المشاركة والتوافق طويل الأمد بين الأطراف الفاعلة في منظومة ARC، ودعم نمو الشبكة وبنيتها الاقتصادية.

تُعد شبكة ARC منصة مفتوحة صُممت خصيصا لمعالجة معاملات العملات المستقرة بسرعة وكفاءة، إذ تتيح تسوية المعاملات في أقل من ثانية، مع إمكانية استخدام العملات المستقرة كوسيلة لدفع رسوم الغاز.

وتعمل الشبكة حاليا في مرحلة الاختبار العامة.

أتاحت شركة “Circle” للمطورين والشركات الانضمام إلى النسخة التجريبية العامة من شبكة ARC لتجربة ميزاتها، مثل التسويات الفورية وخيارات الخصوصية المتقدمة.

وتشارك في هذه المرحلة أكثر من 100 مؤسسة مالية وتقنية، تستكشف فرص بناء أنشطة اقتصادية وتشغيل تطبيقات على الشبكة ضمن النظام البيئي الناشئ لشبكة ARC.

