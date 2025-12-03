ينكمش عرض عملة USDe الاصطناعية من Ethena بقوة بينما تتوسع العملات المستقرة المدعومة بالدولار

تام شمس - الأربعاء 3 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - شهدت عملة USDe العملة المستقرة الاصطناعية التي تصدرها Ethena أحد أكبر انكماشاتها الشهرية حتى الآن، في وقت استقطبت فيه العملات المستقرة المدعومة نقدًا مثل USDT وUSDC وPYUSD مليارات الدولارات من التدفقات الداخلة.

تُظهر بيانات CoinGecko أن القيمة السوقية لـ USDe تراجعت من 9.3 مليارات دولار في 1 نوفمبر إلى 7.1 مليارات دولار في 30 نوفمبر، مع عمليات استرداد بلغت نحو 2.2 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 24% في المعروض خلال الشهر.

تختلف USDe عن العملات المستقرة التقليدية لأنها لا تحتفظ بدولارات فعلية، بل تعتمد في تثبيت قيمتها على استراتيجيات تداول تعتمد على الأصول المشفرة والعقود الآجلة. ويعني خروج USDe أن المستخدمين يبيعونها في السوق المفتوحة أو يسحبونها من مجمعات السيولة أو يفكون مراكزهم على التطبيقات اللامركزية.

في وقت كتابة التقرير، تُظهر بيانات CoinGecko أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة بلغت 311 مليار دولار. ولا تزال العملات المستقرة المقومة بالدولار تهيمن على القطاع بقيمة تبلغ 303 مليارات دولار.

رسم بياني لإجمالي القيمة السوقية لعملة USDe خلال آخر 30 يومًا. المصدر: CoinGecko

انكماش USDe بعد حادثة فك الارتباط في أكتوبر

يأتي انكماش نوفمبر بعد أسابيع من تعرض USDe لحادثة فقدان الارتباط على منصة Binance، حيث هبطت العملة مؤقتًا إلى 0.65 دولار.

وقال مؤسس Ethena، غاي يونغ، إن الهبوط كان بسبب مشكلة في أوراكل Binance وليس خللًا في آلية الضمان الخاصة بـ USDe. وأوضح أن وظائف السكّ والاسترداد عملت “بشكل مثالي” خلال الحادث، مع استرداد نحو ملياري رمز عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي.

في 9 أكتوبر، بلغت القيمة السوقية لـ USDe نحو 14.8 مليار دولار، ما جعلها ثالث أكبر عملة مستقرة حينها. لكنها فقدت أكثر من 53% من قيمتها السوقية منذ ذلك الحين. وتُظهر البيانات الحالية أن قيمتها انخفضت إلى 6.9 مليارات دولار، لتتراجع إلى المرتبة الرابعة بين العملات المستقرة.

العملات المستقرة المدعومة نقدًا ترتفع 3.2 مليارات دولار في نوفمبر

بينما تراجعت USDe، حققت العملات المستقرة المدعومة بالدولار نموًا ثابتًا:

شهدت USDT زيادة قدرها 1.3 مليار دولار لتصل إلى 184.6 مليارًا.

أما USDC، فارتفعت إلى 76.5 مليارًا، مضيفةً نحو 600 مليون دولار.

وسجلت PayPal USD المُرمز (PYUSD) أقوى نمو، إذ قفزت من 2.8 مليار إلى 3.8 مليارات دولار أي زيادة قدرها مليار دولار، بنمو شهري بلغت نسبته 35%.

وتُظهر بيانات DefiLlama أن PYUSD توسعت بأكثر من 216% منذ سبتمبر، حين كانت قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار أي زيادة بـ 2.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.

كما واصلت عملة Ripple المستقرة RLUSD نموها، إذ ارتفعت من 960 مليون دولار في 1 نوفمبر إلى 1.26 مليار في 30 نوفمبر، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.