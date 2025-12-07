هل سيبيع “سايلور” ما بحوزته من بيتكوين؟

كثر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية بيع “سايلور” وشركة “MicroStrategy” ما بحوزتهما من بيتكوين.

يرى “مات هوغان” أن “مايكل سايلور” وشركة “MicroStrategy” (أو Strategy بسماها الجديد) لن يقدما على بيع مقتنيات الشركة الضخمة من البيتكوين.

ويأتي الجدل وسط مخاوف من احتمال إزالة سهم الشركة من مؤشرات MSCI، ما قد يدفع سعر السهم للهبوط دون صافي قيمة الأصول (NAV).

لكن “هوغان” يؤكد أنه لا يوجد أي آلية تُجبر الشركة على بيع البيتكوين لمجرد انخفاض السهم.

تدرس MSCI حاليا استبعاد الشركات التي تتجاوز فيها الأصول الرقمية 50% من إجمالي الأصول، وهي معايير تنطبق تماما على “Strategy” التي يمثّل البيتكوين نحو 99% من قيمتها.

فترة التشاور تنتهي نهاية العام، والقرار سيُعلن في 15 يناير، مع تنفيذ محتمل في فبراير.

أوضح “سايلور” سابقا أن الشركة تتواصل مع “MSCI” للدفاع عن بقائها ضمن المؤشرات.

ماليا، تمتلك “Strategy” نحو 1.4 مليار دولار نقدا تكفي لتغطية فوائد ديونها لعام ونصف، ولا يحلّ أول استحقاق لتحويل الديون قبل فبراير 2027 وبقيمة مليار دولار فقط، بينما تحتفظ الشركة بنحو 60 مليار دولار من البيتكوين، ما يعني غياب أي ضغط فوري للبيع.

يسيطر “سايلور” على 42% من حقوق التصويت، ومعروف بالتزامه الصارم باستراتيجية “الاحتفاظ طويل الأمد”.

حتى في فترات هبوط السهم سابقا، لم يلجأ للبيع.

ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي “فونغ لي” مؤخرا إلى أن بيع البيتكوين قد يكون خيار أخير فقط إذا تراجع mNAV إلى أقل من 1x ولم يعد بإمكان الشركة جمع رأس مال جديد عبر الأسهم أو الديون.

تُعد “Strategy” أكبر جهة مؤسسية تمتلك بيتكوين بحوالي 650,000 BTC حتى ديسمبر 2025.

