Paradigm: أرقام التداول في Polymarket يجري احتسابها مرتين

تام شمس - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:53 صباحاً - قد تكون بعض بيانات نشاط التداول والأحجام المعلَنة لمنصّة أسواق التوقعات Polymarket أعلى بكثير من الواقع بسبب "خلل في البيانات"، وفقاً لباحث في شركة رأس المال المغامر Paradigm.

وقال الباحث المعروف باسم Storm: "اتضح أن معظم لوحات البيانات الرئيسية كانت تحتسب حجم تداول Polymarket مرتين، من دون أن يكون ذلك مرتبطاً بالتداول الوهمي".

وأوضح أن السبب هو أن "بيانات Polymarket على السلسلة تحتوي على تمثيلات مزدوجة لكل صفقة".

وأضاف: "بيانات Polymarket على السلسلة معقدة للغاية، وهذا أدى إلى اعتماد واسع لأساليب محاسبية معيبة".

عندما تتم صفقة على Polymarket، يُصدر النظام عدة أحداث من نوع OrderFilled:

واحدة للطرف العارض maker الذي يملك أوامر سابقة، وأخرى للطرف المنفّذ taker الذي يُتمّ الصفقة.

تمثل هذه الأحداث الصفقة نفسها من زاويتين مختلفتين، وليست صفقات منفصلة.

لكن العديد من لوحات البيانات كانت تجمع هذه الأحداث وتحتسبها كمجلّد واحد، ما يؤدي إلى مضاعفة حجم التداول الحقيقي.

وقد اعتُبرت Polymarket إحدى قصص النجاح النادرة في القطاع مؤخراً، فيما تعيش أسواق التداول الفوري والمشتقات حالة اضطراب. لكن اكتشاف أن مقياسها الرئيسي قد يكون غير دقيق عبر عدة لوحات بيانات قد يضعف بعضاً من هذا الزخم.

تعقيد بيانات Polymarket على البلوكتشين

أوضح Storm أن هذا الخلل "ينفخ نوعيْن من مقاييس حجم التداول الشائعة في أسواق التوقعات: الحجم الاسمي وحجم التدفقات النقدية".

وأضاف: "كانت بيانات Polymarket دائماً محيّرة لمحللي بيانات العملات المشفّرة… البيانات تحتوي على طبقات كثيرة من التعقيد المتشابك بحيث لا يمكن تحليلها باستخدام مستكشف الكتل فقط".

ينبع هذا التعقيد من أن تداولات Polymarket قد تكون مقايضات بسيطة، أو قد تكون عمليات تقسيم ودمج حيث يتبادل الطرفان السيولة مقابل مراكز متعاكسة.

وتصدر العقود الذكية أحداثاً زائدة لتسهيل التتبع، لكن مستكشفات البلوكتشين لا توضح هذا الفرق، بحسب الباحث.

تواصلت Cointelegraph مع Polymarket للتعليق، لكنها لم تتلقَّ رداً فورياً.

أحجام تداول Polymarket باستخدام مقاييس مختلفة. المصدر: Paradigm

Polymarket تُقدَّر بـ9 مليارات دولار

قدّرت شركة Intercontinental Exchange المُرمزة (ICE) منصة التوقعات الأسبوع الماضي بقيمة 9 مليارات دولار، مستندةً إلى حجم تداول يبلغ 25 مليار دولار وهو رقم قد يكون موضع شك الآن.

وفي سبتمبر، أُفيد بأن Polymarket تستعد لإطلاق خدماتها في الولايات المتحدة بتقييم يبلغ 10 مليارات دولار. وفي أكتوبر، ذكرت Bloomberg أنها تسعى لجمع تمويل بتقييم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير من Dune Analytics إلى أن المنصة حققت رقماً شهرياً قياسياً بلغ 3.7 مليارات دولار في نوفمبر وهو رقم قد يكون مضاعفاً أيضاً إذا كانت نتائج Paradigm صحيحة.

وقال Storm: "منصات DefiLlama وAllium وBlockworks والعديد من لوحات Dune كانت تحتسب الأرقام مرتين".

وختم الباحث قائلاً: "أسواق التوقعات تتطور بسرعة لتصبح قطاعاً مالياً حرجاً، ومع نضوج هذا القطاع يجب على الصناعة التوافق على معايير تقارير متسقة وشفافة وموضوعية".