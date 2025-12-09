قفزة أسبوعية في سعر العملة الرقمية ZEC : هل يستهدف سعر العملة مستوى 600 دولار؟

ارتفع سعر العملة الرقمية ZEC إلى نحو 418 دولار بعد صعود يومي بلغ 13% وأسبوعي وصل إلى 24%.

جاء الارتفاع بعد اختراق مستوى 407 دولار وتحول هذا المستوى إلى دعم.

السعر يقترب الآن من مقاومة عند مستوى فيبوناتشي 0.382 عند 472 دولار.

وفي حال تجاوزها، قد يستهدف السعر مستوى 525 ثم 616 دولار.

يعتمد الاتجاه الصاعد أيضا على بقاء الدعم عند المتوسط المتحرك 50 قرب 357 دولار.

أما مؤشر RSI فبلغ 69، ما يشير إلى اقتراب منطقة التشبع الشرائي.

اختلاف سلوك المستثمرين:

تظهر بيانات المحلل “Ardi” أن المحافظ الصغيرة والمتوسطة تبيع بكثافة، بينما تشتري المحافظ الكبيرة بين 100 ألف و10 مليون دولار، بما يفوق 100 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة.

تحليل آخر يشير إلى رفض سعري للعملة بالقرب من مستوى 425 دولار مع تراجع في أحجام التداول، وتباين بين تدفقات العقود المشتقة وspot.

الساعات القليلة القادمة ستظهر كيف سيكون توجه سعر العملة.

