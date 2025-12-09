Securitize تستقطب مديراً تنفيذياً سابقاً في PayPal مع تصاعد زخم ترميز الأصول في الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 06:36 مساءً - عزّزت منصة Securitize المتخصصة في ترميز الأوراق المالية جهودها لجلب الأسهم المُرمَّزة إلى المستثمرين في الولايات المتحدة، معلنةً تعيين مسؤول تنفيذي سابق في PayPal مستشاراً عاماً جديداً لها.

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء تعيين جيروم روش، المدير التنفيذي السابق في PayPal والذي قاد توسّع الشركة في مشاريع الأصول الرقمية، بما في ذلك إطلاق العملة المستقرّة PayPal USD المُرمز (PYUSD).

وقالت Securitize أيضاً إن الأوراق المالية المُرمَّزة التي تقدّمها متاحة بالفعل للمستثمرين الأمريكيين، متحدّيةً التصوّر الشائع بأن معظم المُصدّرين يفضّلون عرض هذا النوع من المنتجات خارج الولايات المتحدة بسبب قيود الوصول إلى الأسهم المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي كارلوس دومينغو لـCointelegraph:

"هناك انطباع شائع بأن الأوراق المالية المُرمَّزة يجب أن تُطرح أساساً خارج الولايات المتحدة، لكن تجربتنا تُظهر العكس".

"مسار تنظيمي واضح" لأسهم مُرمَّزة داخل الولايات المتحدة

وبحسب Securitize، فإن تشغيل عروض ترميز الأصول الحقيقية ضمن الإطار التنظيمي الأمريكي "ليس ممكناً فحسب، بل قابلاً للتوسّع، وبجودة مؤسسية".

وقال دومينغو:

"لقد أثبتنا وجود مسار تنظيمي واضح للمُصدّرين لترميز الأصول بشكل أصلي للمستثمرين الأمريكيين".

وأضاف:

"هذه ليست تمثيلات اصطناعية أو مشتقات، بل أوراق مالية حقيقية على السلسلة".

وتابع:

"نحن نعمل ضمن بنى تحتية خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، بما في ذلك وكيل تحويل مسجّل، ووسيط–تاجر، وإدارة صناديق، ما يسمح للمستثمرين الأمريكيين بالوصول إلى الأوراق المالية المُرمَّزة والاحتفاظ بها بشكل قانوني ضمن إطار امتثال كامل".

يأتي هذا التفاؤل تجاه ترميز الأصول في الولايات المتحدة بعد أيام من حصول Securitize على موافقة تنظيمية للعمل كشركة استثمار ونظام للتداول والتسوية في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 26 نوفمبر، ما يجعلها بحسب الشركة واحدة من أوائل المشغّلين للبنية التحتية المنظمة للأوراق المالية الرقمية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال روش، المستشار العام الجديد، في الإعلان:

"للمرة الأولى، تمنحنا تقنيات السجلات الحديثة القدرة على تسجيل ملكية الأصول، وتسوية المعاملات، ونقل القيمة بطرق أفضل جذرياً من الأنظمة المجزأة التي ورثناها".

وأضاف:

"لا تُثمر الابتكارات إلا عندما تتماشى تماماً مع الأطر القانونية المعمول بها"، مؤكداً التوسع العالمي لـSecuritize في مجال الأوراق المالية المُرمَّزة الخاضعة للتنظيم.

وتُعد هذه الخطوة إشارة أخرى إلى تزايد انفتاح الولايات المتحدة على ترميز الأصول. ففي يوم الاثنين، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تحقيقها في منصة الترميز المنافسة Ondo Finance.

وقالت Ondo إن القرار يمثل بداية "مرحلة جديدة" للأوراق المالية المُرمَّزة في الولايات المتحدة، حيث يُتوقَّع أن تصبح "جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال".

