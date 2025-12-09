تفقد صناديق Dogecoin المتداولة في البورصة زخمها فيما تواصل صناديق بيتكوين وإيثريوم قيادة المشهد

تام شمس - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 07:46 مساءً - تُظهر صناديق Dogecoin الفورية المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة علامات مبكرة على تراجع الطلب، إذ هبط إجمالي قيمة التداول (TVT) إلى أدنى مستوى له منذ الإطلاق.

تُظهر بيانات SoSoValue أن صناديق Dogecoin سجّلت يوم الاثنين 142,000 دولار فقط من قيمة التداول، وهو أدنى مستوى لها حتى الآن، مقارنةً بذروة أواخر نوفمبر حين تجاوزت أيامٌ عديدة 3.23 مليون دولار في التداول.

يمثّل إجمالي قيمة التداول مقدار الأموال التي انتقلت عبر صناديق ETF خلال فترة معينة، ويُستخدم لقياس نشاط السوق والسيولة الفعلية.

إجمالي صافي التدفقات اليومية وأصول ETF الصافية. المصدر: SoSoValue

التباين واضح عند مقارنته بنشاط Dogecoin المُرمزة (DOGE) في السوق الفورية؛ إذ تُظهر بيانات CoinGecko أن DOGE سجّل أكثر من 1.1 مليار دولار في حجم التداول خلال 24 ساعة، مع قيمة سوقية بلغت 22.6 مليار دولار.

هذا يشير إلى أن الأصل الأساسي يتمتع بسيولة مرتفعة ولكن ليس عبر صناديق ETF مما يعني أن المتداولين يفضّلون الوصول إلى DOGE مباشرة عبر منصّات التداول بدلاً من الأدوات التقليدية.

شهد صندوق Dogecoin من Grayscale، الذي أُطلق في نوفمبر، أحجام تداول أقل بكثير من التوقعات. فقد توقّع المحلل إريك بالشوناس أن تحقّق الصناديق 12 مليون دولار على الأقل من أحجام التداول في اليوم الأول، لكنّها لم تتجاوز 1.4 مليون دولار.

بيتكوين وإيثريوم يهيمنان على تداولات صناديق ETF بينما تتراجع صناديق العملات البديلة

في 8 ديسمبر، بقي نشاط التداول مركزاً بشكل رئيسي في صناديق بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

وفقاً لبيانات SoSoValue، واصلت صناديق بيتكوين هيمنتها على نشاط التداول مسجّلةً 3.1 مليار دولار من إجمالي قيمة التداول، تلتها صناديق إيثريوم التي حققت نحو 1.3 مليار دولار.

في المقابل، بقيت صناديق العملات البديلة بعيدة بفارق كبير؛ إذ سجلت صناديق سولانا ما يقارب 22 مليون دولار، وصناديق XRP نحو 21 مليون دولار، بينما حققت صناديق Chainlink الجديدة 3.1 مليون دولار فقط، في حين جاء صندوق لايتكوين من Canary في ذيل القائمة بحوالي 526 ألف دولار.

تشير هذه البيانات إلى أن معظم رأس المال المتجه إلى صناديق ETF لا يزال يتركّز في أكبر أصلين رقميين، استمراراً لموقعهما كمراكز السيولة الأساسية لمنتجات التشفير المتداولة في البورصة.

من جانب التدفقات، ظلّت صناديق XRP قوية، إذ بقيت تدفقاتها الإيجابية مستمرة منذ الإطلاق.

أما صناديق سولانا، التي انكسرت سلسلة تدفقاتها الإيجابية في نوفمبر، فقد استعادت زخماً جديداً مع ثلاثة أيام متتالية من التدفقات الداخلة بعد تسجيل 32 مليون دولار من التدفقات الخارجة يوم الأربعاء.