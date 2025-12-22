تقرير: بيع شركة تعدين تابعة لـ Northern Data والمدعومة من Tether إلى مسؤولين تنفيذيين في Tether

أفاد تقرير لصحيفة فايننشال تايمز أن شركة Northern Data، مشغّل مراكز البيانات المدعوم من Tether، باعت أعمال تعدين بيتكوين التابعة لها Peak Mining إلى ثلاث شركات يديرها مسؤولون تنفيذيون في تيذر.

وبحسب التقرير الصادر يوم الجمعة، تم بيع Northern Data مقابل ما يصل إلى 200 مليون دولار إلى كل من Highland Group Mining وAppalachian Energy وشركة مقرّها ألبرتا، وتديرها شخصيات بارزة في تيذر، من بينهم المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة Giancarlo Devasini والرئيس التنفيذي Paolo Ardoino.

وتُظهر إفصاحات تنظيمية أن مديري Highland Group هما ديفازيني وأردوينو، فيما يشغل ديفازيني منصب المدير الوحيد للشركة الكندية في ألبرتا، في حين لا يزال من غير الواضح من يدير شركة Appalachian Energy المسجلة في ولاية ديلاوير.

وكانت Northern Data قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن بيع وحدة Peak Mining، من دون الكشف عن هوية المشترين، إذ لم تكن مُلزمة بذلك بموجب القواعد التنظيمية الألمانية. وجاءت الصفقة قبل وقت قصير من اتفاق منصة مشاركة الفيديو Rumble التي تمتلك تيذر فيها حصة تقارب 50% على الاستحواذ على Northern Data.

شبكة العلاقات المالية المعقّدة لشركة Tether. المصدر: Financial Times

شبكة علاقات مالية معقدة

ويمثل هذا البيع المحاولة الثانية لنقل Peak Mining إلى شركة خاضعة لسيطرة ديفازيني. وكانت الصفقة الأولى، التي أُعلن عنها في أغسطس مع شركة Elektron Energy مقابل 235 مليون دولار، قد فشلت على خلفية مزاعم أطلقها مُبلّغون عن مخالفات.

وتخضع Northern Data لتحقيق من قبل مدّعين أوروبيين للاشتباه في تهرّب ضريبي، كما داهمت السلطات مكاتبها في سبتمبر الماضي. وفي السياق نفسه، وافقت تيذر على صفقة إعلانية بقيمة 100 مليون دولار مع Rumble، وتخطط لشراء خدمات وحدات معالجة رسومية (GPU) بقيمة 150 مليون دولار منها، في إطار توسّعها في مجال تعدين بيتكوين.

كما تمتلك Northern Data حالياً قرضاً بقيمة 610 ملايين يورو (نحو 715 مليون دولار) من تيذر. ووفقاً لفايننشال تايمز، ستحصل تيذر على نصف قيمة القرض على شكل أسهم في Rumble كجزء من صفقة الاستحواذ، فيما يُسدَّد النصف الآخر عبر قرض جديد تقدمه تيذر لـRumble، يكون مضموناً بأصول Northern Data.

تيذر توسّع نشاطها خارج العملات المستقرة

لا تزال تيذر اللاعب المهيمن عالمياً في سوق العملات المستقرة، بحصة سوقية تقارب 60% وإجمالي معروض متداول من USDT يبلغ نحو 187 مليار دولار. وإلى جانب توسّعها في تعدين بيتكوين والذكاء الاصطناعي ومنصات مشاركة الفيديو، تتطلع الشركة أيضاً إلى الاستثمار في الأندية الرياضية.

وفي 12 ديسمبر، أطلقت تيذر عرضاً بقيمة 1.1 مليار دولار للاستحواذ على نادي Juventus Football Club الإيطالي، إلا أن مالكي النادي رفضوا العرض.