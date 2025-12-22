سعر البيتكوين يقترب من مستوى 90 ألف دولار والإيثيريوم تستعيد مستوى 3000 في انتعاش محدود للسوق

أظهر سوق العملات الرقمية بوادر التعافي لكن بشكل محدود، مع اقتراب سعر البيتكوين من مستوى 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ التقلبات الحادة التي شهدها السعر الأسبوع الماضي، في حين نجحت عملة الإيثيريوم في استعادة مستوى 3000 دولار.

شهد سعر البيتكوين أسبوع شديد التقلب، إذ هبط سعر العملة مطلع الأسبوع من 90 ألف دولار إلى ما دون 85,500 دولار، قبل أن يعاود الارتفاع مؤقتا ثم يتراجع مجددا.

ومع صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، حاولت العملة الصعود مجددا لكنها فشلت في اختراق مستوى 89,500 دولار، لتسجل أدنى مستوى لها خلال أسابيع عند 84,500 دولار.

لاحقا، تدخل المشترون ودفعوا السعر للتماسك قرب 88 ألف دولار، قبل أن يقترب السعر اليوم من حاجز 90 ألف دولار من جديد.

ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.8 تريليون دولار، مع زيادة هيمنتها على السوق إلى 57.5%.

من جهتها، تراجعت عملة الإيثيريوم إلى 2800 دولار خلال التصحيح الأخير، لكنها سرعان ما تعافت واستعادت مستوى 3000 دولار.

كما حافظت عملة BNB على تداولها فوق 860 دولار، بينما سجلت عدة عملات بديلة مكاسب طفيفة، في حين تكبدت عملات أخرى خسائر ملحوظة.

بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنحو 30 مليار دولار خلال يوم واحد، لتصل إلى حوالي 3.12 تريليون دولار.

