شركة Upexi تخطط لجمع مليار دولار لدعم خزينة سولانا: التفاصيل

تخطط شركة “Upexi”، التي تركز على إدارة خزينة قائمة على شبكة سولانا، لجمع ما يصل إلى مليار دولار من رأس المال عبر تسجيل طرح مرن لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يتيح لها إصدار أوراق مالية متنوعة على مراحل حسب الحاجة.

يشمل التسجيل أسهم عادية وممتازة، وأدوات دين، وضمانات، ووحدات استثمارية، مع إمكانية طرحها في أوقات لاحقة.

وأوضحت الشركة أن صافي العائدات المحتملة سيُستخدم لأغراض تشغيلية عامة، من بينها تمويل رأس المال العامل، والإنفاق الرأسمالي، والبحث والتطوير، وعمليات الاستحواذ أو الاستثمار، إضافة إلى سداد أو إعادة تمويل الديون واستكشاف فرص استراتيجية أخرى.

يقع مقر “Upexi” في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وهي في الأصل شركة منتجات استهلاكية، لكنها وسّعت استراتيجيتها مؤخرا لتشمل برنامج خزينة للأصول الرقمية.

يركز هذا البرنامج على شراء عملة سولانا والاحتفاظ بها وتخزينها (للاستفادة من التحصيص) ضمن نهج طويل الأجل لإدارة الخزينة المؤسساتية.

وبحسب بيانات “CoinGecko”، تمتلك “Upexi” حاليا أكثر من مليوني عملة SOL، ما يجعلها رابع أكبر كيان خزينة يحتفظ بالعملة الرقمية سولانا.

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه العملة تراجع حاد خلال الأشهر الماضية على خلفية تصحيح أوسع في السوق، حيث جرى تداول SOL عند نحو 125 دولار وقت كتابة التقرير، بانخفاض يتجاوز 40% خلال ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضا:

غانا تقنن تداول البيتكوين والعملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي جديد

سعر البيتكوين يقترب من مستوى 90 ألف دولار والإيثيريوم تستعيد مستوى 3000 في انتعاش محدود للسوق

