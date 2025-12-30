اقتصاديات توكن LIT لدى Lighter تُقسّم مجتمع DeFi مع رهانات Polymarket تتجاوز 74 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - أثارت منصة Lighter، إحدى أسرع منصات التداول اللامركزي للعقود الدائمة (DEXs) نمواً، ردود فعل متباينة داخل مجتمع التمويل اللامركزي (DeFi) بعد كشفها عن اقتصاديات التوكن الخاصة بتوكن البنية التحتية الجديد Lighter Infrastructure Token المُرمز (LIT).

وبموجب الهيكل المُعلن، خُصص 50% من إجمالي معروض توكن LIT للمنظومة، في حين جرى تخصيص الـ50% المتبقية للفريق والمستثمرين، مع فترة حجز أولية مدتها عام واحد، يليها جدول استحقاق يمتد لعدة سنوات.

وكجزء من عملية الإطلاق، أوضحت Lighter أنها وزّعت بالفعل 25% من إجمالي معروض LIT عبر إيردروب مرتبط بأول موسمين من نظام النقاط الخاص بها، واللذين امتدا طوال عام 2025.

وقد أسفر البرنامج عن 12.5 مليون نقطة جرى تحويلها إلى توكنات LIT وتوزيعها على المستخدمين المؤهلين عند الإطلاق. أما الـ25% المتبقية من حصة المنظومة فستُخصص لمواسم نقاط مستقبلية، وشراكات، وحوافز نمو.

وكتبت Lighter: “يخضع كل من الفريق والمستثمرين لفترة فتح بعد عام واحد، يعقبها استحقاق خطي لمدة ثلاث سنوات. ويبلغ التوزيع 26% للفريق و24% للمستثمرين”.

وأثار قرار البروتوكول بتقسيم التخصيص بالتساوي بين المنظومة والجهات الداخلية ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد البعض بالشفافية، في حين وصف آخرون الخطوة بأنها “مبالغ فيها”.

أكبر خمس منصات تداول لامركزية للعقود الدائمة من حيث حجم التداول خلال 30 يوماً. المصدر: DefiLlama

تُعد Lighter من أبرز منصات تداول العقود الدائمة في قطاع DeFi. وتُظهر بيانات DefiLlama أن المنصة سجلت ما يقرب من 200 مليار دولار من حجم تداول العقود الدائمة خلال الثلاثين يوماً الماضية، متجاوزة منصات منافسة مثل Hyperliquid وAster.

انقسام مجتمعي يتزامن مع تحركات الحيتان

تباينت ردود الفعل على اقتصاديات توكن LIT داخل مجتمع العملات المشفرة على منصة X. فقد ركز المنتقدون على تخصيص 50% للفريق والمستثمرين، واعتبروه مرتفعاً بالنسبة لمشروع نشأ في بيئة DeFi، محذرين من أن هياكل المعروض التي تهيمن عليها الجهات الداخلية غالباً ما تؤدي إلى موجات بيع حادة بعد الإطلاق.

أعضاء من المجتمع يعبّرون عن استيائهم من اقتصاديات توكن LIT. المصدر: X

في المقابل، رفض آخرون ما وصفوه بـ”الذعر التلقائي”، مشيرين إلى أن بناء بنية تحتية واسعة النطاق يتطلب دعماً استثمارياً حقيقياً، وأن جداول الاستحقاق الطويلة تقلل من مخاطر البيع الفوري. واعتبر أحد أعضاء المجتمع أن هيكل الاقتصاديات “نظيف”، مؤكداً أنه يركز على المجتمع ويتمتع التوكن فيه بفائدة حقيقية.

وبعيداً عن الجدل المعنوي، كشفت تحركات كبار المتداولين عن انقسام مماثل. فقد أشار حساب التحليلات Onchain Lens إلى قيام عدة حيتان بفتح مراكز بيع على المكشوف برافعة مالية على توكن LIT، مع استثمارات بملايين الدولارات للمراهنة ضد التوكن بعد الإعلان مباشرة.

وفي الوقت نفسه، لفتت المنصة إلى عنوان حوت ظل خاملاً لأكثر من عام، قام بزيادة مركز شراء كبير رغم تكبده خسائر غير محققة، ما يعكس قناعة بمستقبل التوكن على المدى الطويل، لا مجرد مضاربة قصيرة الأجل.

مراهنات Polymarket تتجاوز 70 مليون دولار على القيمة المخففة الكاملة لـ LIT

امتد الزخم حول إطلاق LIT سريعاً إلى ما هو أبعد من وسائل التواصل ومنصات التداول على السلسلة، ليصل إلى سوق التنبؤ Polymarket.

وعلى المنصة، راهن المتداولون بأكثر من 70 مليون دولار على مستوى القيمة المخففة الكاملة (FDV) الذي سيبلغه توكن LIT بعد يوم واحد من الإطلاق.

وقد سعّر السوق احتمالاً شبه مؤكد بأن تتجاوز القيمة المخففة الكاملة مليار دولار، في حين تراجعت الثقة عند مستويات تتجاوز نطاقي 2 و3 مليارات دولار.

راهن متداولو منصة Polymarket بأكثر من 70 مليون دولار على القيمة المخففة الكاملة (FDV) لتوكن LIT. المصدر: Polymarket

وحتى وقت كتابة هذا التقرير، أظهرت بيانات CoinGecko أن توكن LIT يتمتع بقيمة مخففة كاملة تبلغ نحو 2.8 مليار دولار، وبقيمة سوقية تقارب 700 مليون دولار.