Grayscale: الطلب على مخزن القيمة والوضوح التنظيمي قد يقودان السوق الصاعدة في 2026

تام شمس - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - قالت شركة Grayscale إن الطلب المتزايد على بدائل لمخازن القيمة التقليدية، إلى جانب وضوح أكبر في الأطر التنظيمية، يشكلان المحركين الرئيسيين لما قد يصبح السوق الصاعدة التالية للعملات المشفرة.

وفي مقابلة مع برنامج “Crypto World” على شبكة CNBC، زاك باندل، رئيس قسم الأبحاث في Grayscale، يوم الاثنين، أن العامل الأقوى لا يزال يتمثل في الضغوط الاقتصادية الكلية. فارتفاع مستويات الدين الحكومي، واستمرار العجوزات المالية، والمخاوف من تآكل قيمة العملات الورقية تدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل خارج الأصول التقليدية.

وقال باندل: “هناك الكثير مما يحدث في عالم العملات المشفرة، لكن أكبر أصل في السوق البيتكوين يتحرك أساساً بفعل الطلب على مخازن قيمة بديلة، في ظل الديون والعجوزات ومخاطر تراجع قيمة العملات الورقية”.

وأضاف أن هذه الاختلالات الاقتصادية الكلية من غير المرجح أن تختفي في المدى القريب، ما يعني أن تحولات المحافظ الاستثمارية قد تستمر حتى عام 2026.

Grayscale تطلق تقريرها لتوقعات الأصول الرقمية لعام 2026. المصدر: Grayscale

Grayscale تتوقع وضوحاً تنظيمياً أكبر في 2026

يتمثل المحرك الثاني الرئيس للسوق الصاعدة للعملات المشفرة في التنظيم. وتتوقع Grayscale إحراز تقدم مشترك بين الحزبين في مشروع قانون أميركي لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة في مطلع عام 2026، بعد تأخيرات نتجت عن الجمود السياسي وإغلاق حكومي.

ورغم أن التشريع لم يُقرّ خلال عام 2025، قال باندل إن الزخم عاد، مع إظهار مشرعين من كلا الحزبين اهتماماً بوضع قواعد اتحادية أوضح للأصول الرقمية.

وأضاف: “لقد قطعنا شوطاً طويلاً هذا العام في ما يتعلق ببيئة التشغيل لأعمال العملات المشفرة في الولايات المتحدة، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل”.

وأشار باندل إلى أن الوضوح التنظيمي قد يتيح للشركات الناشئة، والشركات الناضجة، وحتى شركات Fortune 500، إصدار توكنات كجزء من هيكلها الرأسمالي إلى جانب الأسهم والسندات. وأضاف أن إصدار التوكنات قد يصبح خيار تمويل قياسي بمجرد ترسيخ الوضع القانوني للأصول الرقمية.

شركات التكنولوجيا الكبرى والبنوك قد تدفع اعتماد العملات المشفرة في 2026: Dragonfly

وتماشياً مع تصريحات باندل، قال هاسيب قريشي، الشريك الإداري في Dragonfly، إن إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى مرشحة لدمج محفظة عملات مشفرة في عام 2026، ما قد يفتح الباب أمام مليارات المستخدمين.

وتوقع قريشي أن شركات مثل Google أو Meta أو Apple قد تطلق محفظة خاصة بها أو تستحوذ على واحدة قائمة.

كما رجّح أن تقوم المزيد من شركات Fortune 100، لا سيما في قطاعي البنوك والتكنولوجيا المالية، ببناء سلاسل بلوكشين خاصة بها. ومن المرجح أن تكون هذه الشبكات خاصة أو مرخّصة، مع بقائها متصلة بالسلاسل العامة عبر بنى تحتية مثل Avalanche، وحلول معيارية مثل OP Stack وZK Stack.

يُذكر أن عدداً من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها JPMorgan وBank of America وGoldman Sachs، قامت بالفعل بتطوير أنظمة بلوكشين خاصة، إلا أن معظمها لا يزال في نطاق محدود أو تجريبي.