زعيم المعارضة الأوغندية يروّج لتطبيق Bitchat وسط مخاوف من قطع الإنترنت

تام شمس - الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - دعا السياسي الأوغندي وزعيم المعارضة بوبي واين أنصاره إلى تحميل خدمة المراسلة اللامركزية من نظير إلى نظير Bitchat، التي أطلقها جاك دورسي، وذلك قبيل الانتخابات المقبلة في البلاد، متهمًا الحزب الحاكم بالتخطيط لقطع خدمات الاتصال.

وخلال انتخابات عام 2016، قام الرئيس الأوغندي المخضرم يوري موسيفيني بقطع الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن كامل السكان، مبررًا ذلك بمخاوف أمنية وسلامة عامة، وكرر الإجراء ذاته في عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان لعموم إفريقيا.

وادعى واين في منشور على منصة X يوم الثلاثاء أن خطوة مماثلة مطروحة مجددًا قبيل الانتخابات الرئاسية الأوغندية لعام 2026، والمقررة في 15 يناير.

وقال: “يقومون بإيقاف الإنترنت من أجل تعطيل التواصل، وضمان عدم قدرة المواطنين على التنظيم، أو التحقق من نتائج الانتخابات، أو المطالبة بالمحاسبة على سرقة انتخابية واسعة النطاق”.

وتؤكد شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان لعموم إفريقيا أن حجب وسائل التواصل الاجتماعي يضر في الغالب بالمعارضة السياسية، التي تعتمد على هذه المنصات لتنظيم الحملات والاحتجاجات.

من جانبها، قالت الحكومة الأوغندية إن هذه الإجراءات ضرورية للأمن القومي وضمان النظام العام خلال فترة الانتخابات.

تقييد استيراد معدات Starlink

أفادت وكالة رويترز الأسبوع الماضي بوجود مذكرة حكومية تهدف إلى تقييد استيراد معدات الإنترنت الفضائي Starlink التابعة لإيلون ماسك، والتي تتيح اتصالًا عالي السرعة في مناطق كانت تفتقر سابقًا إلى خيارات موثوقة.

الحكومة الأوغندية تقيّد استيراد معدات الإنترنت الفضائي Starlink التابعة لإيلون ماسك. المصدر: Bobi Wine

وكان دورسي قد أطلق نسخة تجريبية من تطبيق Bitchat في يوليو. ويعتمد التطبيق على شبكات بلوتوث شبكية (Bluetooth mesh) تتيح تواصلًا مشفرًا من دون اتصال بالإنترنت. ووفقًا للورقة التقنية، فإن الشبكة لامركزية بالكامل، ولا تعتمد على خوادم مركزية، أو حسابات، أو عناوين بريد إلكتروني، أو أرقام هواتف للتسجيل، ولا على بنية تحتية خارجية.

وقال واين إن Bitchat سيمكن من التواصل مع “آلاف الأشخاص في وقت قياسي”، ويساعد على مشاركة “معلومات حيوية أخرى مع مستخدمين محددين أو آخرين”، خلال فترة الانتخابات.

ويقود واين حزب منصة الوحدة الوطنية، وقد خاض الانتخابات الرئاسية الأوغندية عام 2021 وخسر أمام موسيفيني. ويؤكد واين أن الانتخابات كانت مزورة من قبل موسيفيني، الذي ينفي هذه الاتهامات ويحكم أوغندا منذ عام 1986.

Bitchat يتصدر عمليات البحث على Google في أوغندا

أظهرت بيانات Google Trends ارتفاع عمليات البحث عن كلمة “Bitchat” في أوغندا من 0 إلى 100 يوم الأربعاء. وكانت عبارات مثل “Bitchat apk download” و”how to use Bitchat” من بين أكثر خمس عبارات بحثًا ذات صلة، وصُنفت على أنها “مواضيع صاعدة بقوة”، ما يعني أنها شهدت “زيادة هائلة” في النشاط.

وتُظهر بيانات Chrome-Stats أن تطبيق Bitchat جرى تحميله 936,104 مرات منذ إطلاقه، من بينها أكثر من 4,252 تحميلًا خلال اليوم الأخير، وأكثر من 32,524 تحميلًا خلال الأسبوع الماضي.

وفي سبتمبر، شهدت دولة مدغشقر، وهي جزيرة إفريقية، ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات تحميل Bitchat وسط احتجاجات شعبية، وذلك بعد موجة مماثلة من الإقبال خلال اضطرابات شهدتها نيبال وإندونيسيا في وقت سابق من الشهر نفسه.