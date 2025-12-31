ركود موسمي يضغط على سوق الكريبتو وحجم التداول يهبط لأدنى مستوى هذا العام

يشهد سوق العملات الرقمية حالة ركود موسمي واضحة مع اقتراب نهاية عام 2025، إذ تراجع حجم التداول إلى أدنى مستوياته خلال العام.

ووفقا لبيانات نقلتها شركة “Santiment” في 30 ديسمبر، سجّلت عملة البيتكوين ومعظم العملات الكبرى أقل حجم تداول خلال أسبوعين منذ ديسمبر 2024، بينما انخفض النشاط الأسبوعي لعملات مثل الايثيريوم (ETH) وسولانا (SOL) بأكثر من 50% مقارنة بفترة العطلات في العام الماضي.

وأوضحت “Santiment” أن تذبذب الأسعار بصورة عرضية وغير منتظمة، إلى جانب عطلات نهاية العام، قلّص حضور المتداولين وقلّل السيولة في أسواق التداول الفوري والمشتقات.

ويبدو الانخفاض أكثر حدّة لدى العملات البديلة؛ إذ سجلت الايثيريوم و سولانا وكاردانو ودوجكوين أقل من نصف أحجام تداولها الأسبوعية مقارنة بنهاية 2024، ما يشير إلى تراجع اهتمام المضاربة على المدى القصير أكثر من كونها موجة بيع بدافع الذعر.

وتؤكد مؤشرات التفاعل الاجتماعي الصورة نفسها.

أشار حساب “Oro Crypto”، استنادا إلى مقاييس “Santiment”، إلى تراجع مستمر في الزخم الاجتماعي المحيط بالبيتكوين منذ منتصف نوفمبر، مع انخفاض النقاشات حوله على المنصات الكبرى وتراجع الاستجابة لتحركات السعر، حتى خلال الجلسات شديدة التقلب.

كما انخفضت الهيمنة الاجتماعية للبيتكوين إلى مستويات منخفضة من خانة واحدة، ما يعكس تشتت الانتباه بدلا من تركّزه حول أصل واحد.

ويرى “Oro Crypto” أن هذه الحالة أقرب إلى الإرهاق منها إلى الخوف.

تاريخيا، ارتبطت قمم الدورات السوقية بارتفاع السرديات الإعلامية وزيادة مشاركة الأفراد، إلا أن هذه المؤشرات لا تبدو حاضرة حاليا رغم تحرك الأسعار ضمن نطاقات واسعة.

في المقابل، تظهر إشارات متباينة مع اقتراب العام الجديد.

فبعض التحليلات تربط المشهد بما حدث في منتصف 2020، حين بدأت السيولة المصرفية بدفع الذهب والفضة للصعود قبل أن تنتقل التدفقات والسيولة لاحقا إلى البيتكوين وتطلق موجة صعود تاريخية.

واليوم، مع تسجيل الذهب مستويات قياسية فوق 4500 دولار وبلوغ الفضة قمم جديدة، يرى مؤيدو هذا السيناريو أن عام 2026 قد يحمل امتداد إيجابي للبيتكوين مدفوع باحتمالات خفض الفائدة وتطورات تنظيمية أوضح.

لكن من الناحية الفنية، لا تزال المسارات قصيرة الأجل محل جدل.

فعملة البيتكوين تتداول قرب 88,000 دولار داخل نموذج ضيق، ويشير بعض المتداولين إلى ضرورة اختراق مستوى 90,600 دولار لفتح الطريق نحو 107,000 دولار.

في حال كسر الدعم، قد تتجه عملة البيتكوين لاختبار نطاق 70,000 إلى 65,000 دولار.

وبين انخفاض حجم التداول وفتور التفاعل الاجتماعي وحساسية المستويات الفنية، تبدو حالة الصمت الحالية مؤقتة، مع ترجيح أن تكون بداية 2026 نقطة حاسمة تحدد ما إذا كان السوق سيتجه إلى موجة صعود جديدة أم إلى تصحيح أعمق.

