بينانس تعلن ايقاف أزواج تداول الهامش لـ7 عملات بديلة مقابل FDUSD دون توضيح الأسباب!

أعلنت منصة بينانس عن إزالة عدد من أزواج التداول بالهامش الأسبوع المقبل، في خطوة ستؤثر على شريحة واسعة من متداولي العملات الرقمية البديلة.

ومن بين العملات التي شملها القرار كاردانو (ADA)، والتي تراجع سعرها بنحو 3.5% في 30 ديسمبر.

أعلنت بينانس أنها ستقوم في 6 يناير بإلغاء إدراج أزواج Cross Margin التالية:

BCH/FDUSD، TAO/FDUSD، AVAX/FDUSD، LTC/FDUSD، SUI/FDUSD، ADA/FDUSD، LINK/FDUSD.

كما ستقوم في التاريخ نفسه بإزالة أزواج Isolated Margin المرتبطة بالعملات ذاتها.

وأوضحت المنصة أن المستخدمين لن يتمكنوا بعد الآن من تحويل الأصول إلى حسابات الهامش المعزول لهذه الأزواج عبر التحويل اليدوي أو وضع التحويل التلقائي، مع تقييد عمليات التحويل للمستخدمين الذين لديهم التزامات مفتوحة على هذه العملات بما يتناسب مع حجم الالتزامات، بعد احتساب الضمانات المتاحة لديهم.

القاسم المشترك بين جميع الأزواج التي سيتم حذفها هو ارتباطها بالعملة المستقرة First Digital USD (FDUSD)، في حين لم تقدم بينانس تفسير رسميا لأسباب هذا الإجراء.

وبشكل لافت، لم تُسجل العملات المذكورة تقلبات كبيرة عقب الإعلان، وهو أمر معتاد عند إزالة “أزواج” محددة بدلا من إيقاف الخدمات الكاملة للعملة نفسها.

وخلال الفترة الماضية، نشرت بينانس عدة تحديثات مشابهة.

فقبل نحو أسبوع، فتحت المنصة التداول على زوج ADA/USD1 إلى جانب أزواج أخرى مثل ASTER/USD1 وLUNA/USDC وLUNC/USDC وZEC/USD1 ضمن سوق التداول الفوري، لكنها استثنت عدد من الدول منها الولايات المتحدة وكندا وكوبا وإيران وهولندا وغيرها.

حينها ارتفع سعر ADA بنحو 4%، بينما حققت ASTER مكاسب 3.5%، وسجّلت LUNA قفزة بنسبة مزدوجة الرقم.

كما سبق أن أعلنت بينانس بداية ديسمبر عن إزالة عملات FIS وREI وVOXEL، ما أدى إلى تراجع أسعارها بعد الخبر.

وتكرر السيناريو في أكتوبر عند إنهاء خدمات عملات FLM وKDA وPERP، حيث هوت قيمة KDA بنحو 30% عقب الإعلان.

بهذا القرار، يتضح أن خطوة بينانس الحالية تركز على تقليص أزواج الهامش المقومة بـ FDUSD تحديدا، دون أن تعني بالضرورة إنهاء خدمات هذه العملات بشكل كامل، لكنّها قد تؤثر على سيولة التداول واستراتيجيات المتعاملين الذين يعتمدون على الهامش عبر هذه الأزواج.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يقترب من مستوى 89 ألف دولار وسط ترقب لمستوى 90 ألف

هل سعر البيتكوين في خطر؟ كسر متوسط 100 أسبوع قد يفتح موجة هبوط جديدة

