هل تحضر عملة DOGE لارتداد قوي؟ وهل يقترب سعرها من 0.2 دولار مع بداية 2026؟

يشهد سعر عملة دوجكوين (DOGE) إشارات أولية على ارتداد محتمل بعد أسابيع من الاتجاه الهابط، ما دفع بعض المتابعين إلى طرح تساؤلات حول إمكانية وصولها إلى مستوى 0.2 دولار خلال عام 2026.

ويبرز في المشهد الحالي عاملان رئيسيان يدعمان هذا السيناريو:

ارتفاع ملحوظ في حجم التداول.

تكوّن نمط التقاطع الذهبي على الرسم البياني.

بحسب بيانات “CoinMarketCap”، قفز حجم تداول DOGE خلال آخر 24 ساعة بنسبة 41.53% ليصل إلى 1.55 مليار دولار، بالتزامن مع ارتفاع السعر بنسبة 7.8% إلى نحو 0.13 دولار.

عادة ما يُنظر إلى ارتفاع حجم التداول باعتباره مؤشر داعم لأي حركة صعودية، لأنه يعكس زيادة المشاركة من المتداولين الأفراد والمؤسسات وربما كبار المستثمرين.

وبالنسبة لعملة تعتمد بدرجة كبيرة على الزخم المجتمعي مثل DOGE، قد يسهم هذا النشاط في تعزيز القوة الشرائية واستمرار الاتجاه الصاعد.

إلى جانب ذلك، أظهرت الرسوم البيانية على الإطار الزمني الساعي تكوّن ما يُعرف بالتقاطع الذهبي، وهو نمط فني يحدث عندما يتجاوز متوسط متحرك قصير الأجل متوسط متحرك أطول أمد.

وفي هذه الحالة، سجلت DOGE تقاطع المتوسط المتحرك لـ 9 فترات فوق المتوسط المتحرك لـ 26 فترة، وهو ما يُعد إشارة صعودية تدل على أن الزخم القصير الأجل بدأ يتفوق على الاتجاه العام السابق، وقد يمهد لبداية موجة ارتفاع جديدة، خاصة إذا استمر دعمها بحجم تداول قوي.

كما ساهمت بيانات الفائدة المفتوحة في سوق العقود الآجلة في تعزيز الإيجابية حول DOGE، حيث ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى 1.52 مليار دولار، مع التزام المستثمرين بنحو 12.25 مليار DOGE في سوق المشتقات.

هذه الزيادة تعكس عادة توقعات صعودية أكبر واهتمام متنامي بالسعر المستقبلي، إذ تمنح الفائدة المفتوحة مؤشر على حجم الطلب واتجاه الرهانات في السوق.

وتشير التقارير إلى أن المتداولين ضخّوا خلال 24 ساعة ما يقارب 12.14 مليار DOGE في العقود الآجلة رغم تقلبات السعر.

