ثلاث أهداف من مؤسس "كوين بيس" قد تقلب مسار المنصة في 2026؟ كشف “براين أرمسترونغ” الرئيس التنفيذي لـ “كوين بيس”، عن خطة الشركة لعام 2026. الخطة في مجملها تهدف لتحويل “كوين بيس” إلى “التطبيق المالي الأول” عالميا، عبر ثلاثة محاور رئيسية: إنشاء منصة تداول شاملة.

توسيع استخدام العملات المستقرة والمدفوعات.

تسريع تبنّي الشبكات اللامركزية من خلال شبكة “Base”. تسعى “كوين بيس” إلى التوسع خارج العملات الرقمية نحو الأسهم والسلع وأسواق التنبؤ، لتقديم منصة واحدة تجمع مختلف الاستثمارات بدل تشتتها بين تطبيقات متعددة. Here are our top priorities for 2026 at Coinbase:



1) Grow the everything exchange globally (crypto, equities, prediction markets, commodities - across spot, futures, and options)



2) Scale stablecoins and payments



3) Bring the world onchain through @CoinbaseDev, @base chain,… — Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 1, 2026 كما تركز على جعل العملات المستقرة مثل “USDC” وسيلة دفع يومية، وليس مجرد أداة للتداول. وفي جانب البنية اللامركزية، تعمل الشركة على تطوير “Base” وجذب المطورين لبناء تطبيقات ويب 3، مع واجهة أبسط للمستخدمين. كما رد “أرمسترونغ” على انتقادات بطء الإدراج، موضحا أن الوصول لملايين الرموز الرقمية بات متاح عبر منصات التداول اللامركزية، مع التحذير من اعتبار الإدراج توصية استثمارية. اقرأ أيضا: هل تحضر عملة DOGE لارتداد قوي؟ وهل يقترب سعرها من 0.2 دولار مع بداية 2026؟ فتح جديد: الريبل تفك قفل 1 مليار XRP وتستعد لإعادة الإقفال



كانت هذه تفاصيل خبر ثلاث أهداف من مؤسس “كوين بيس” قد تقلب مسار المنصة في 2026؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.