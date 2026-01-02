شركة a16z تُراهن على 2026 وتنشر: العملات المستقرة قد تتفوق على فيزا!

أعلنت شركة رأس المال الجريء “a16z” في منشور على منصة X بتاريخ 1 يناير عن أبرز توقعاتها لقطاع الأصول الرقمية خلال عام 2026، مشيرة إلى تحولات كبيرة في المدفوعات والخصوصية واستخدامات البلوكشين.

17 things we're excited about for crypto in 2026...



1. Better, more clever onramps/ offramps for stablecoins



2. Thinking about tokenization of real world assets, and stablecoins, in a more crypto-native way



3. Stablecoins unlock the bank ledger upgrade cycle — and new payment… — a16z crypto (@a16zcrypto) December 31, 2025

وتتوقع الشركة أن تتحول العملات المستقرة من أداة داخل عالم الكريبتو إلى عنصر أساسي في التمويل العالمي، لدرجة قد تجعلها تنافس شبكات الدفع التقليدية مثل فيزا.

ووصفت هذا التحول بأنه بداية لتحديث البنية المصرفية، حيث الانترنت يصبح البنك.

كما اعتبرت “a16z” أن الخصوصية ستكون أهم ميزة تنافسية في عالم العملات الرقمية، مع تزايد أهمية المعاملات التي يمكن التحقق منها دون كشف البيانات بالكامل.

وتأتي هذه النظرة في وقت يشهد فيه السوق هدوء واضح وتراجع في نشاط التداول، لكن محللين يرون أن عوامل الاقتصاد الكلي قد تدعم عودة الزخم في 2026، خاصة مع توقعات استمرار خفض الفائدة وتحسن السيولة.

وبحسب التقرير، فإن المرحلة القادمة قد تعتمد أقل على المضاربة وأكثر على قدرة العملات الرقمية على إثبات قيمتها في الاستخدام اليومي، خصوصا في المدفوعات وحلول الخصوصية والتطبيقات العملية.

