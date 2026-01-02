من Bybit إلى كوين بيس: أكبر اختراقات الكريبتو سجلت في 2025 بتسجيل خسائر قياسية

شهد عام 2025 موجة غير مسبوقة من الاختراقات في قطاع العملات الرقمية، حيث تجاوزت الخسائر 2.72 مليار دولار وفقا لبيانات شركة “TRM Labs”، في مؤشر واضح على تصاعد جرائم الاختراقات الرقمية رغم حالة الهدوء النسبي التي سيطرت على الأسواق خلال معظم العام.

اختراق Bybit يتصدر المشهد:

جاءت أكبر ضربة في فبراير، عندما تعرضت منصة “Bybit” لاختراق وصفه التقرير بأنه الأكبر في تاريخ الكريبتو، مع خسائر قُدرت بنحو 1.5 مليار دولار.

تشير الاتهامات إلى تورط جهات من كوريا الشمالية، ما يعكس استمرار اعتماد بعض المجموعات المنظمة على استهداف منصات التداول المركزية بوصفها أهداف عالية القيمة.

كوين بيس: اختراق بيانات بدلا من سرقة مباشرة

لم تكن منصة كوين بيس بمنأى عن حوادث 2025، إذ واجهت اختراق يتعلق بالبيانات، مع ظهور محاولات ابتزاز مرتبطة بتسريب معلومات لبعض العملاء.

ويُظهر هذا النوع من الحوادث أن التهديد لا يقتصر على سرقة الأموال فقط، بل يمتد إلى استهداف بيانات المستخدمين وما قد يترتب عليه من مخاطر مالية وقانونية لاحقا.

وبحسب التقرير، شملت الحوادث أيضا منصات ومشاريع بارزة في القطاع، من بينها “Cetus Protocol” إلى جانب منصات أخرى مثل “Nobitex” و”Upbit” و”BtcTurk” وغيرها، ما يؤكد اتساع دائرة الاستهداف لتشمل منصات مركزية ومشاريع تمويل لامركزي على حد سواء.

وترى “TRM Labs” أن نمط الهجمات في 2025 أصبح أكثر تنظيم واحترافية”، حيث باتت العمليات أسرع وأفضل تنسيقا وأسهل توسعا مقارنة بالدورات السابقة، وهو ما يرفع مستوى المخاطر على المستثمرين والشركات مع دخول 2026.

في الختام:

تكشف أحداث 2025 أن الأمن السيبراني سيظل أحد أكبر تحديات سوق العملات الرقمية، سواء على مستوى المنصات المركزية أو تطبيقات DeFi.

ومع استمرار تطور أدوات الهجوم، تصبح حماية الأصول والبيانات عنصر حاسم لاستعادة ثقة المستخدمين وتقليل الخسائر في السنوات المقبلة.

اقرأ أيضا:

ثلاث أهداف من مؤسس “كوين بيس” قد تقلب مسار المنصة في 2026؟

هل تحضر عملة DOGE لارتداد قوي؟ وهل يقترب سعرها من 0.2 دولار مع بداية 2026؟

