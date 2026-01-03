سعر البيتكوين يهبط دون 90 ألف دولار بعد تقارير عن انفجارات في فنزويلا

توقفت موجة تعافي سعر البيتكوين صباح السبت بعدما تراجعت من ذروتها خلال الأسابيع الأخيرة قرب 91 ألف دولار إلى ما دون 90 ألف دولار، في هبوط تزامن مع تقارير إعلامية عن وقوع انفجارات شعر بها سكان العاصمة الفنزويلية “كاراكاس”.

وبحسب التقارير، لم تتضح أسباب الانفجارات بشكل رسمي في البداية، إلا أنها ارتبطت بتكهنات حول تصعيد عسكري محتمل، خاصة في ظل تحذيرات سابقة من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تجاه فنزويلا وتحركات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي.

كما تحدثت تقارير عن انقطاع الكهرباء في عدة مناطق من المدينة وسماع أصوات طائرات في سماء العاصمة.

على مستوى سوق الكريبتو، تأثرت عملة البيتكوين سريعا بهذه التطورات، إذ تراجعت بأكثر من ألف دولار خلال أقل من ساعة بعد انتشار الأخبار، لتسجل حوالي 89,500 دولار بعد أن كانت تتحرك قرب 90,500 دولار.

ويؤكد هذا التحرك مجددا حساسية العملات الرقمية، وخصوصا البيتكوين، للأحداث الجيوسياسية والتوترات الدولية، حيث غالبا ما ترتفع مستوى التقلبات في الأصول عالية المخاطر عند ظهور أي مؤشرات على تصعيد أو اضطرابات مفاجئة.

