تركمانستان تُشرّع تعدين وتداول العملات الرقمية بقانون جديد

أعلنت “تركمانستان” رسميا تقنين تعدين وتداول العملات الرقمية ضمن تحول لافت في سياساتها الاقتصادية، في خطوة تُعد من أبرز التغييرات التشريعية لدى واحدة من أكثر دول العالم انغلاقا والتي يقدّر عدد سكانها بأكثر من 7 مليون نسمة.

وقّع الرئيس “سردار بردي محمدوف” القانون الجديد يوم الخميس، ليضع الأصول الافتراضية ضمن إطار القانون المدني، ويُدخل نظام للترخيص يتيح إنشاء منصات تداول للعملات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي.

في المقابل، شدد التشريع على أن الأصول الرقمية لن تُعامل كوسيلة دفع أو عملة أو ورقة مالية.

ورغم هذا الانفتاح التشريعي، لا تزال قيود الانترنت الصارمة في البلاد عاملا قد يحد من الاستخدام العملي للعملات الرقمية، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى المنصات والخدمات العالمية.

وتأتي الخطوة في وقت تعتمد فيه تركمانستان بشكل كبير على قطاع الغاز الطبيعي لدعم اقتصادها، مع استمرارها في تطوير مشروع خط أنابيب لتصدير الغاز إلى أفغانستان وباكستان والهند.

وتندرج هذه التطورات ضمن اتجاه تدريجي نحو الرقمنة في الإدارة والسياسات الاقتصادية.

ففي أبريل 2025، أقرت السلطات قانون يسمح بإصدار تأشيرات إلكترونية لتسهيل دخول الأجانب، في محاولة لتخفيف بعض القيود المرتبطة بالسفر والإجراءات الحكومية.

تاريخيا، اكتسبت تركمانستان سمعة دولية بسبب صرامة الحدود ورفض العديد من طلبات التأشيرات دون توضيح، كما أعلنت في عام 1995 “الحياد” تحت حكم الرئيس الراحل “صفرمراد نيازوف” الذي قاد نظام سياسي شديد التحكم حتى وفاته عام 2006.

وبقي الاقتصاد طوال تلك الفترة معتمدا بدرجة كبيرة على صادرات الغاز، فيما تُعد الصين اليوم أكبر مشترٍ له.

وفي السياق الإقليمي، تواصل دول آسيا الوسطى إظهار اهتمام متزايد بسوق الأصول الرقمية.

إذ تعمل قيرغيزستان أيضا على تعزيز طموحاتها في هذا المجال، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسس منصة بينانس تشانغبينغ تشاو (CZ) لدعم تطوير قطاع البلوكشين والعملات الرقمية عبر الاستشارات التنظيمية وبناء البنية التحتية وبرامج تدريبية متخصصة.

وتسعى قيرغيزستان من خلال هذه الشراكة إلى تحسين أمن الأصول الرقمية وتطوير مهارات محلية في مجالات مثل الأمن السيبراني وإدارة الأصول الافتراضية، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في تقنيات البلوك تشين داخل آسيا الوسطى.

