سعر البيتكوين يسجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر وسط تصاعد توترات فنزويلا

ارتفع سعر البيتكوين بنحو 3000 دولار منذ بدء الهجوم الأميركي على فنزويلا، إلا أن موجة تقلبات أكبر يُتوقع أن تظهر اليوم مع تطورات الأحداث وعودة بعض الأسواق إلى التداول.

فبعد التراجع الأول الذي أعقب الصدمة في العاصمة كاراكاس، ارتدّ سعر البيتكوين سريعا واستأنف الصعود ليلامس قرابة 91,800 دولار، وهو أعلى مستوى للعملة منذ 12 ديسمبر.

BREAKING: Bitcoin surges above $91,000 as over $60 million worth of levered shorts are liquidated in 1 hour.



Bitcoin is now up +$3,000 since the lows seen after the US began strikes on Venezuela last night. pic.twitter.com/ahNdYesrrD — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 4, 2026

وبهذا تكون العملة قد حققت مكاسب تقارب ثلاثة آلاف دولار من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى خلال فترة الهجوم، قبل أن تتراجع قليلا إلى حدود 91,300 دولار في وقت إعداد المقال.

وفي الوقت نفسه، تتحرك معظم العملات الرقمية في المنطقة الخضراء، في ظل كون هذا السوق من الأسواق القليلة المفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما جاءت بعض الرموز الرقمية المرتبطة بالرئيس الأميركي ضمن أبرز الرابحين، إذ ارتفع سعر WLFI بنحو 14%، فيما صعد سعر العملة الرقمية TRUMP بما يقارب 7%.

وبالنظر إلى تداعيات الهجوم وتصريحات “ترامب” بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع النفط الفنزويلي مؤقتا، يرجّح محللون أن تشهد الأسواق تقلبات إضافية مساء الأحد عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بالتزامن مع افتتاح تداول عقود النفط الآجلة في بعض الأسواق.

وأوضح تقرير “The Kobeissi Letter” أن فنزويلا تمتلك أكثر من 300 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، ويُقال إنه سيصبح تحت السيطرة الأميركية.

ومع افتراض سعر 57 دولار للبرميل، فإن القيمة الإجمالية لهذه الاحتياطيات تصل إلى نحو 17.3 تريليون دولار.

وأضاف المحللون أنه حتى في حال بيع هذا النفط بنصف سعر السوق، فإن القيمة المقدّرة بنحو 8.7 تريليون دولار ستتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم باستثناء الصين والولايات المتحدة.

وبناء على ذلك، أكدوا أن كثيرين لا يدركون حجم التحول الذي حدث، محذرين من استمرار التقلبات مع عودة الأسواق المالية، وخصوصا أسواق النفط إلى التداول.

اقرأ أيضا:

تركمانستان تُشرّع تعدين وتداول العملات الرقمية بقانون جديد

سعر البيتكوين يهبط دون 90 ألف دولار بعد تقارير عن انفجارات في فنزويلا

