عملة XRP تعود إلى قائمة العملات الأربع الكبار بعد صعود القيمة السوقية إلى 122 مليار دولار

استعادت القيمة السوقية الاجمالية لعملة XRP مستوى 122 مليار دولار بعد موجة صعود لافتة، ما أعادها إلى المركز الرابع عالميا من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية، وفق بيانات “CoinMarketCap”.

ومع استمرار الزخم الإيجابي في سوق العملات المشفرة منذ بداية العام الجديد، بدأت العملات الكبرى في استعادة مستويات سابقة، وكان من أبرزها عملة XRP التي تمكنت من تجاوز BNB والعودة إلى قائمة الأربعة الأوائل.

تشير البيانات إلى أن XRP تحتل المركز الثالث بعد البيتكوين والإيثيريوم عند استبعاد العملات المستقرة.

يوم أمس السبت 3 يناير، سجلت XRP ارتفاع ملحوظ بأكثر من 6%، ما دفع قيمتها السوقية للعودة إلى مستوى 122 مليار دولار الذي غابت عنه لفترة.

في المقابل، بلغت القيمة السوقية لـ BNB نحو 120.31 مليار دولار مع ارتفاع محدود يقارب 0.65% فقط.

ولم تقتصر الإشارات الإيجابية على القيمة السوقية وحدها، إذ ارتفعت أحجام التداول الخاصة بـ XRP بأكثر من 140% لتصل إلى نحو 4.14 مليار دولار، في مؤشر على زيادة الطلب وتنامي اهتمام المستثمرين.

كما توضح التحركات على الشبكة ارتفاع نشاط المتداولين بمختلف أحجامهم، ما يعكس عودة الزخم إلى تداول العملة.

وفي سياق الأداء السعري، حققت XRP أعلى مكاسب يومية بين العملات الخمس الكبرى خلال آخر 24 ساعة، متقدمة على البيتكوين والإيثيريوم وBNB، بعد صعود يقارب 5.79%، لتتداول بالقرب من مستوى 2 دولار الذي طال غيابها عنه.

وامتد هذا التحسن إلى سوق الصناديق المتداولة (ETF) المرتبطة بـ XRP، إذ واصلت تسجيل تدفقات إيجابية مع بداية العام.

ووفق البيانات، شهدت هذه الصناديق بتاريخ 2 يناير تدفقات واردة بنحو 13.59 مليون دولار، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في منظومة XRP.

