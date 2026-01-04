توقعات سعر كاردانو (ADA) في 2026: بين الهبوط إلى 0.10 دولار والصعود نحو 3 دولار

شهدت عملة كاردانو (ADA) أداء لافت بعد فوز “دونالد ترامب” في انتخابات الولايات المتحدة بنهاية عام 2024، إذ ارتفع السعر من مستوى يزيد قليلا على 0.30 دولار إلى قمة قرب 1.30 دولار خلال الشهر الأول، خاصة بعد تلميحات مؤسس المشروع “تشارلز هوسكينسون” بإمكانية التعاون مع إدارة “ترامب” في عام 2025.

وبعد تصحيح قصير، دخلت العملة عام 2025 قرب 0.85 دولار، قبل أن تتجه إلى موجات تقلب حادة خلال الأشهر الأولى.

حيث استعادت مستوى 1.00 دولار بسرعة، ثم هبطت إلى ما دون 0.55 دولار، قبل أن تعاود الصعود إلى قرابة 1.20 دولار بحلول مارس.

لكن هذا الارتفاع لم يستمر، إذ تبعه مسار تصحيحي طويل مع بعض القفزات المحدودة في أواخر أغسطس، لتنتهي ADA عام 2025 بتراجع قوي يقارب 60%.

ومع دخول عام 2026، تم استطلاع توقعات بعض حلول الذكاء الاصطناعي بشأن المسارات المحتملة للعملة، والتي تراوحت بين سيناريوهات متشائمة للغاية وأخرى شديدة التفاؤل.

في السيناريو السلبي، أشارت التوقعات إلى أن الضغوط البيعية قد تستمر، خصوصا إذا ظل سوق العملات الرقمية انتقائي في اختيار المشاريع التي تحظى بالزخم.

في هذه الحالة، قد تفقد ADA مستويات الدعم المتبقية وتتراجع إلى نطاق 0.10 – 0.15 دولار، وهي مستويات شوهدت سابقا خلال فترات السوق الهابطة العميقة.

كما أن هبوط إضافي كبير قد يدفع بعض المستثمرين طويلي الأجل إلى الاستسلام وبيع ما لديهم تحت ضغط الخسائر.

وفي المقابل، اعتُبر أن هذا السيناريو المتشائم قد لا يكون الأكثر ترجيح حاليا، مع طرح سيناريو أساسي أكثر واقعية يتمثل في تحركات عرضية ضمن نطاق 0.30 – 0.80 دولار خلال 2026، في ظل غياب محفزات قوية كافية لإطلاق موجة صعود واضحة.

أما السيناريو الإيجابي، فهو الأكثر مخاطرة لكنه يبقى ممكن في حال تحقق تحول فعلي في نشاط منظومة كاردانو.

فإذا تمكنت ADA من تجاوز مقاومة 1.00 دولار واستعادت الزخم، مدعومة بنمو التطبيقات اللامركزية وارتفاع الاستخدام الحقيقي على الشبكة، فقد تتجه إلى مستويات أعلى قرب 2 دولار أو حتى 3 دولار.

وتُرجح هذه الرؤية أن أي صعود قوي سيتطلب مزيج من عودة الاهتمام المضاربي وتحسن مؤشرات الاستخدام على الشبكة، وهي عوامل ساهمت تاريخيا في إطلاق موجات ارتفاع كبيرة ضمن دورات السوق السابقة.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يسجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر وسط تصاعد توترات فنزويلا

عملة XRP تعود إلى قائمة العملات الأربع الكبار بعد صعود القيمة السوقية إلى 122 مليار دولار

