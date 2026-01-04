صندوق IBIT يعزز هيمنة بلاك روك بوصوله لـ 771 ألف بيتكوين بنهاية 2025

أنهت شركة بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، عام 2025 وهي تمتلك مركز مؤسساتي ضخم في البيتكوين، إذ بلغت حيازاتها ضمن صندوقها الفوري المتداول iShares Bitcoin Trust (IBIT) نحو 771 ألف بيتكوين حتى 31 ديسمبر 2025، في خطوة تعكس ترسيخ استراتيجيتها تجاه الأصول الرقمية.

وبحسب ما تم نشره حول الصندوق، أغلق IBIT العام وهو يحتفظ بما يقارب قيمته 67.49 مليار دولار من البيتكوين، بما يعادل 100% من الوزن الاستثماري لمحفظته، إلى جانب مبلغ نقدي محدود يبلغ حوالي 38,894 دولار مخصص لأغراض تشغيلية.

ووصل إجمالي الحيازة إلى نحو 770,791.55 بيتكوين، ما يؤكد مكانة الصندوق كأكبر صندوق بيتكوين فوري متداول عالمي، وواحد من الأكثر الصناديق سيولة بين منتجات التداول المرتبطة بالبيتكوين من حيث النشاط وعمق السوق.

وتحقق هذا النمو رغم بيئة سعرية صعبة نسبيا للبيتكوين خلال عام 2025، ما يشير إلى أن زخم التبني لم يكن مدفوع بالأداء قصير الأجل بقدر ما كان قائمًا على توفير بنية استثمارية منظمة وسهلة الوصول، إلى جانب الطلب المؤسسي المتزايد.

وقد وصف مراقبون للسوق ومسؤولون في بلاك روك صندوق IBIT بأنه أحد أنجح عمليات إطلاق صناديق ETF في التاريخ، كما أصبح من بين أكثر منتجات الشركة ربحية، متجاوزا عائدات عدد كبير من الصناديق التقليدية الراسخة.

اقرأ أيضا:

عملة XRP تعود إلى قائمة العملات الأربع الكبار بعد صعود القيمة السوقية إلى 122 مليار دولار

توقعات سعر كاردانو (ADA) في 2026: بين الهبوط إلى 0.10 دولار والصعود نحو 3 دولار

