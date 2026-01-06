خلل في Bitcoin Core v30 قد يعرّض الأموال للخطر أثناء ترقية المحافظ القديمة

تام شمس - الثلاثاء 6 يناير 2026 09:39 مساءً - حذّر مطورو Bitcoin Core Project المستخدمين يوم الاثنين من خلل في ترحيل المحافظ ضمن الإصدارات 30.0 و30.1 قد يؤدي إلى حذف ملفات والتسبب بفقدان الوصول إلى الأموال.

ويظهر الخلل في ظروف محددة، ويؤثر على عمليات ترحيل المحافظ القديمة من Bitcoin Core التي لم يجرِ تغيير أسمائها أو ترقيتها سابقًا.

وقالت لايسي تشانغ، محللة الأسواق في Bitget Wallet، لموقع Cointelegraph إن الخلل يحدث عندما يحاول البرنامج ترحيل ملف محفظة قديم غير مُسمّى من نوع “wallet.dat” مخزّن في دليل محافظ مخصّص، غالبًا ما يكون محددًا عبر إعداد “-walletdir”، وذلك أثناء تفعيل خاصية التقليم (Pruning).

وفي هذه الحالات، قد يبدو أن عملية الترحيل اكتملت بنجاح، لكن منطق التنظيف يقوم عن طريق الخطأ بحذف دليل المحفظة بالكامل. وإذا لم يكن لدى المستخدم نسخة احتياطية خارجية، فإن “فقدان الوصول إلى الأموال يصبح شبه مؤكد، لأن جميع ملفات المحفظة المحلية تُزال”.

من جانبه، قال شون أودوناهيو، قائد المجتمع في شبكة الطبقة الثالثة Orbs، إن الخلل يؤثر أساسًا على “إعدادات محافظ قديمة جدًا”، موضحًا أن المستخدمين الذين يعتمدون على محافظ أجهزة أو برمجيات حديثة من غير المرجح أن يواجهوا هذه المشكلة.

Bitcoin Core تسحب الملفات التنفيذية وتستعد لإصدار إصلاح

جرى إصدار Bitcoin Core 30.1 في 1 يناير، وكُشف عن خلل ترحيل المحافظ علنًا يوم الاثنين، ما دفع المطورين إلى سحب ملفات الإصدارين 30.0 و30.1 من موقع التنزيل الرسمي.

وأبلغ المشروع المستخدمين بعدم استخدام أدوات ترحيل المحافظ إلى حين صدور إصدار مُصلَح، وهو Bitcoin Core 30.2، مؤكدًا أن المستخدمين الحاليين الذين لا يجرون عمليات ترحيل يمكنهم الاستمرار في تشغيل عُقدهم بشكل طبيعي.

وأضافت تشانغ أن المستخدمين ذوي الخبرة التقنية يمكنهم تقييم مستوى المخاطر عبر التحقق مما إذا كانوا يستخدمون Bitcoin Core v30.0 أو v30.1، وتحديد ما إذا كانت محافظهم من النوع القديم، ومراجعة ملف “debug.log” لمعرفة ما إذا كانت خاصية التقليم مفعّلة، وما إذا جرت أي محاولات ترحيل سابقًا، إضافة إلى مراجعة بنية الأدلة للتأكد مما إذا كان “-walletdir” يشير إلى موقع مخصص أو مركّب.

وقالت: “تكون المخاطر في أعلى مستوياتها إذا توفرت جميع هذه الشروط وكان قد جرت محاولة ترحيل أو كانت وشيكة”. وأضافت: “إذا لم يحدث أي ترحيل بعد، ينبغي على المستخدمين فورًا أخذ نسخة احتياطية كاملة من دليل البيانات إلى وسيط تخزين خارجي، وتجنب إعادة التشغيل أو الترقية إلى أن يتم الانتقال إلى الإصدار 30.2 أو أحدث”.

هيمنة Bitcoin Core على العُقد

وفقًا لمتعقّب بيانات بيتكوين Coin Dance، يشغّل Bitcoin Core حاليًا نحو 78% من عُقد بيتكوين القابلة للوصول، بينما تشكّل تطبيقات أخرى مثل Bitcoin Knots قرابة 22%.

وتعني هذه الهيمنة أن حتى خللًا محدود النطاق في المحفظة قد تكون له تداعيات على النظام البيئي الأوسع.

وقال أودوناهيو: “الخلاصة الأهم هنا هي مخاطر التركّز. يمتلك Bitcoin Core حصة ضخمة من النظام البيئي، ولا توجد بدائل سائدة كثيرة… وعندما يصبح تطبيق واحد هو الافتراضي، فإن أي خلل أو قرار تصميمي تكون له آثار مضاعفة”.

بدورها، أشارت تشانغ إلى أن الخلل ليس “حرجًا على مستوى الإجماع”، إلا أن تأثيره يوضح كيف يمكن لمشكلات طبقة المحافظ أن تتسع لتصبح مشكلات على مستوى النظام البيئي عندما تهيمن جهة تنفيذ واحدة على الاستخدام.