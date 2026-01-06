مدير الصناديق بيل ميلر الرابع: بيتكوين "تبدو جاهزة للانطلاق مجددًا"

تام شمس - الثلاثاء 6 يناير 2026 10:46 مساءً - انضم بيل ميلر الرابع، نجل المستثمر الشهير بيل ميلر، إلى مجموعة من المحللين الذين يتوقعون تسجيل بيتكوين قمة تاريخية جديدة هذا العام، مدفوعة بزخم تنظيمي في الولايات المتحدة واستمرار تبنّي وول ستريت للتقنيات القائمة على البلوكشين.

وقال Bill Miller IV، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Miller Value Partners، في مع CNBC يوم الاثنين:

“المؤشرات الفنية بدأت تتماسك بالفعل، ويبدو أن بيتكوين جاهزة للانطلاق من جديد. أتوقع شخصيًا أن تسجّل اختراقًا إلى مستوى أعلى من ذروتها التاريخية المسجلة في الخريف”.

وأشار إلى تصريحات رئيس US Securities and Exchange Commission، بول آتكينز، التي أفادت بأن أسواق رأس المال تتجه نحو العمل على السلسلة، لافتًا إلى أن مؤسسات كبرى في وول ستريت مثل JPMorgan تواصل بناء منتجاتها على البلوكشين. وأضاف: “إنها لعبة مختلفة تمامًا”.

وتابع: “كل ذلك إيجابي للغاية لبيتكوين، التي تبدو وكأنها أسست قاعدة سعرية أعلى مما كانت عليه في ربيع 2025”.

وأوضح أن تراجع Bitcoin بنسبة 6% العام الماضي وتفوّق الذهب عليها ليس “أمرًا كبيرًا” بالنظر إلى تقلبات العملة، داعيًا المستثمرين إلى “النظر للصورة الأوسع” عند قراءة الرسوم البيانية.

وأشار إلى أن البيانات التاريخية تُظهر أن بيتكوين لم تسجّل عامين متتاليين من الخسائر.

وبحسب بيانات CoinGecko، يجري تداول بيتكوين حاليًا عند 93,750 دولارًا، منخفضةً بنحو 25.6% عن ذروتها التاريخية البالغة 126,080 دولارًا المسجلة في 6 أكتوبر، لكنها مرتفعة بنسبة 7.1% منذ بداية عام 2026.

وفي مقابلة منفصلة مع CNBC، توم لي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Fundstrat Capital، إن بيتكوين دخلت عام 2026 مدعومة بعدة عوامل إيجابية. وأضاف:

“قمنا بإعادة ضبط الرافعة المالية في 10 أكتوبر مع تلك الصدمة الكبيرة، ولا يزال التبني المؤسسي مستمرًا، كما تواصل وول ستريت بناء منتجات عديدة على البلوكشين، إلى جانب الدعم الحكومي الأميركي”.

وختم: “هذه عوامل داعمة تساعد بيتكوين على التعافي هذا العام”.

نطاقات سعرية محتملة بين 50 ألفًا و250 ألف دولار

ورغم أن لي لم يقدّم توقعًا جديدًا لسقف السعر في 2026، فإنه قال منتصف ديسمبر إن بيتكوين قد تسجّل قمة جديدة بحلول نهاية يناير.

وتوقع الشريك الإداري في شركة رأس المال المغامر Dragonfly، Haseeb Qureshi، الأسبوع الماضي أن تتجاوز بيتكوين مستوى 150 ألف دولار بنهاية 2026، مع تراجع هيمنتها السوقية.

في المقابل، امتنعت شركة الاستثمار Galaxy Digital عن تقديم رقم محدد، معتبرة أن عام 2026 سيكون “فوضويًا للغاية” للتنبؤ بدقة، ورجّحت نطاقًا واسعًا للسعر بين 50 ألفًا و250 ألف دولار بنهاية العام.