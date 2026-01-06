تحوّل كبير في تحصيص إيثيريوم مع فراغ طابور خروج المدققين

تام شمس - الثلاثاء 6 يناير 2026 10:46 مساءً - شهدت شبكة Ethereum تراجع طابور خروج المدققين (Validators) إلى مستويات تقترب من الصفر للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي، وهو ما قد يخفف ضغوط البيع، بحسب محللين.

ووفق بيانات Beaconcha.in، يبلغ طابور الخروج حاليًا نحو 32 إيثير (ETH) فقط، مع زمن انتظار يقارب دقيقة واحدة، بانخفاض قدره 99.9% مقارنة بذروته البالغة 2.67 مليون ETH في منتصف سبتمبر.

في المقابل، ارتفع طابور الدخول إلى أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر عند 1.3 مليون ETH، ما يشير إلى تجدد الاهتمام بتحصيص إيثيريوم.

وقال روستيك، المؤسس المشارك لمؤتمر ETHKyiv والمدير التقني في Asymetrix، إن طابور الخروج “فارغ عمليًا”، مضيفًا: “لا أحد يريد بيع ETH المُحصَّص”.

من جهته، قال تيفيس، مؤسس تطبيق التداول AlphaLedger: “احتياطيات ETH في منصات التداول عند أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات. ضغوط البيع تتلاشى، ونرى الآن طابور دخول المدققين يتفوق بكثير على طابور الخروج مدفوعًا بتحصيص BitMine وصناديق ETF لإيثيريوم بغرض العائد”.

طابور خروج مدققي إيثيريوم يكاد يكون فارغًا. المصدر: Validator Queue

لا تراكم لطلبات خروج المدققين

يتحكم طابور الخروج بمعدل تمكين المدققين من الانسحاب الكامل أو التوقف عن المشاركة في الإجماع والتحقق. ويُستخدم كآلية ضبط لمنع الخروج الجماعي المفاجئ الذي قد يضر باستقرار الشبكة؛ إذ يظل المدققون نشطين أثناء الانتظار، يجنون مكافآت مع تحمّل مخاطر العقوبات.

ويختلف ذلك عن طابور السحب، الذي يختص بالسحوبات الجزئية للمكافآت دون الخروج من دور التحقق.

ويعني وصول طابور الخروج إلى الصفر عدم وجود تراكم لطلبات الانسحاب الكامل، ما يدل على تراجع ضغط فك التحصيص وتمكين أي طلبات خروج جديدة من المعالجة فورًا. وكان مراقبون قد توقعوا هذا السيناريو في ديسمبر.

BitMine تسرّع تحصيص إيثيريوم

تواصل BitMine أكبر خزينة رقمية لإيثيريوم تكثيف عمليات التحصيص خلال الأسابيع الأخيرة.

بدأت الشركة تحصيص ETH في 26 ديسمبر، وأضافت 82,560 ETH إضافية (نحو 260 مليون دولار) إلى طابور الدخول في 3 يناير. ووفق أحدث إفصاح، بلغ إجمالي ما حُصِّص 659,219 ETH بقيمة تقارب 2.1 مليار دولار بالأسعار الحالية.

وتحتفظ الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها Tom Lee، بأكثر من 4.1 ملايين ETH أي نحو 3.4% من المعروض الكلي بقيمة تقارب 13 مليار دولار.