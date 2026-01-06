"مثل الساتس في بيتكوين": تيثر تطلق وحدة ذهبية صغيرة مع تنامي الطلب على السلسلة

أعلنت Tether عن إطلاق وحدة حساب جديدة مرتبطة بتوكن الذهب الرقمي XAUT، في خطوة تهدف إلى خفض عوائق تملّك الذهب الجزئي، بالتزامن مع تسجيل المستثمرين المؤسسيين والبنوك المركزية مستويات قياسية من الشراء.

وكشفت تيثر يوم الثلاثاء عن Scudo، وهي وحدة حساب تمثل واحدًا من ألف من أونصة تروي من الذهب. ويعادل كل Scudo جزءًا قدره 1/1000 من توكن XAUT، وهو أصل مدعوم بأكثر من 1,300 سبيكة ذهب محفوظة لدى أمناء حراسة، وتبلغ قيمته السوقية نحو 2.3 مليار دولار، بحسب الشركة.

وأوضحت تيثر أن طرح Scudo يهدف إلى جعل تملّك الذهب أكثر سهولة. فرغم اعتبار الذهب مخزنًا موثوقًا للقيمة تاريخيًا، فإن الملكية المباشرة واجهت قيودًا تتعلق بالتخزين والحفظ وقابلية التجزئة. وبينما عالج XAUT كثيرًا من هذه التحديات عبر ترميز الذهب المادي، تأتي Scudo لتبسيط المعاملات الصغيرة على السلسلة والمدعومة بالمعدن النفيس.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تمثل تقدمًا نحو جعل الذهب قابلًا للتداول بسهولة على البنى الرقمية الحديثة، بدل الاقتصار على دوره كمخزن طويل الأجل للقيمة.

وصف Paolo Ardoino، الرئيس التنفيذي لتيثر، الذهب بأنه “مخزن القيمة الأسمى إلى جانب Bitcoin”، وذلك بعد عام قياسي لأسعار السبائك التي تجاوزت 4,550 دولارًا للأونصة التروية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، شبّه أردوينو Scudo بوحدة “ساتوشي”، أصغر وحدة حساب في بيتكوين.

اندفاع جديد نحو الذهب

سجلت المعادن الثمينة عامًا قياسيًا في 2025، إذ ارتفعت أسعار الذهب بنحو 65% مدفوعة بجهود نزع الدولرة المتجددة، ومشتريات البنوك المركزية المكثفة، واستمرار مخاوف التضخم لدى المستثمرين.

ولم يقتصر الصعود على الذهب؛ فقد قفزت أسعار الفضة بأكثر من 140% لتصل إلى نحو 80 دولارًا للأونصة التروية، ما يعكس زخمًا واسعًا عبر سوق المعادن.

ووصف الاقتصادي Peter Schiff هذا الارتفاع بأنه مؤشر على استعداد المستثمرين لما سماه “أكبر تضخم في تاريخ الولايات المتحدة”، وذلك رغم إشارات حديثة من مؤشر أسعار المستهلكين إلى تباطؤ وتيرة التضخم.

في المقابل، أبرز تقدم الذهب تباينًا مع بيتكوين، التي أنهت العام على تراجع، مع دلائل محدودة على طلب الملاذ الآمن. وظهر هذا التباين بوضوح في الربع الرابع، عقب حدث فك الرافعة الواسع الذي أعقب انهيار السوق في 10 أكتوبر.