MarketVector وAmplify تطلقان مؤشرات ومع صناديق ETF لقطاعي العملات المستقرة وترميز الأصول

تام شمس - الثلاثاء 6 يناير 2026 10:46 مساءً - أطلقت MarketVector Indexes مؤشرين جديدين يركّزان على البنية التحتية للعملات المستقرة وترميز الأصول الواقعية (RWA)، بالتزامن مع طرح صندوقي تداول في البورصة من مُصدِر الصناديق الأميركي Amplify ETFs لتتبّع هذين المؤشرين.

وبحسب إعلان يوم الثلاثاء، صُمّم MarketVector Stablecoin Technology Index وMarketVector Tokenization Technology Index لمنح المستثمرين تعرضًا منظمًا لشركات ومنتجات أصول رقمية تعمل في إصدار العملات المستقرة، والمدفوعات، والتسوية، إضافة إلى المنصات الداعمة لترميز الأصول الواقعية.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق صندوقين مرتبطين بالمؤشرين الجديدين من Amplify ETFs وهما Amplify Tokenization Technology ETF لتتبّع مؤشر تقنيات الترميز، و Amplify Stablecoin Technology ETF لتتبّع مؤشر تقنيات العملات المستقرة.

ويعتمد الصندوقان على تتبّع مؤشرات MarketVector بدل الاحتفاظ المباشر بعملات مستقرة أو أصول مُرمّزة، وسيجري تداولهما في بورصة NYSE Arca.

وتتخذ MarketVector مقرًا لها في ألمانيا، وهي مزوّد مؤشرات ومدير معايير مُنظَّم خاضع لإشراف BaFin، مع ترخيص مؤشرات تُستخدم من قِبل مُصدري منتجات متداولة حول العالم. ولم تكشف الشركة عن مكوّنات المؤشرين في الوقت الحالي.

نمو العملات المستقرة وترميز الأصول في 2025

كانت العملات المستقرة وترميز الأصول الواقعية من أبرز السرديات التي شكّلت أسواق الكريبتو في 2025. وتُظهر بيانات DeFiLlama أن القيمة السوقية للعملات المستقرة تبلغ حاليًا 308.6 مليارات دولار، بزيادة تتجاوز 50% مقارنة بنهاية 2024.

ورغم إطلاق عدة عملات مستقرة جديدة العام الماضي، لا يزال السوق شديد التركّز؛ إذ تستحوذ USDT على نحو 60% من القيمة السوقية، بينما تمثل USDC قرابة 24%.

القيمة السوقية للعملات المستقرة. المصدر: DeFiLlama

أما ترميز الأصول الواقعية أي تمثيل الأصول المالية التقليدية كتوكنات على البلوكشين فقد شهد نموًا أسرع في 2025.

ووفق بيانات RWA.xyz، ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المُرمّزة إلى نحو 19.6 مليار دولار وقت النشر، مقارنة بنحو 5.55 مليارات دولار بنهاية 2024، أي زيادة تقارب 250%.

القيمة السوقية للأصول الواقعية المُرمَّزة (RWA). المصدر: RWA.xyz

ويمثل دين الخزانة الأميركية المُرمّز قرابة 9 مليارات دولار من إجمالي سوق RWA، مدفوعًا بمنتجات مثل BlackRock ‏BUIDL، وCircle ‏USYC، وFranklin Templeton ‏BENJI، التي تقوم بترميز أوراق حكومية قصيرة الأجل.

وقال عدد من التنفيذيين في القطاع، في تصريحات لـCointelegraph أواخر العام الماضي، إنهم يتوقعون استمرار نمو تبنّي العملات المستقرة وترميز الأصول الواقعية خلال عام 2026.