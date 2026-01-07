صناديق بيتكوين المتداولة تبدأ العام "كالأسد": وتيرة حالية تعني قفزة 600%

تام شمس - الأربعاء 7 يناير 2026 12:35 مساءً - انطلقت صناديق Bitcoin المتداولة فوريًا في الولايات المتحدة بوتيرة انفجارية مطلع العام، ما قد إذا استمرت يتجاوز إجمالي التدفقات المسجلة في 2025.

قال كبير محللي صناديق ETF في Bloomberg، Eric Balchunas، يوم الثلاثاء: “تدخل صناديق بيتكوين المتداولة عام 2026 كالأسد”. وأشار إلى أن التدفقات تجاوزت 1.2 مليار دولار خلال أول يومي تداول من العام، “مع مشاركة الجميع تقريبًا”، باستثناء صندوق WisdomTree Bitcoin Fund المُرمز (BTCW).

وأضاف بالچوناس أنه إذا استمرت هذه الوتيرة، فقد تعني تدفقات سنوية بنحو 150 مليار دولار، أي ما يقارب 600% فوق إجمالي تدفقات 2025. وقال: “قلت لكم: إذا كانوا قادرين على جذب 22 مليار دولار عندما كان الجو ماطرًا، فتخيلوا عندما تشرق الشمس”.

تسجّل صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات كبيرة حتى الآن في عام 2026. المصدر: Eric Balchunas

أكبر يوم تدفقات منذ ثلاثة أشهر

سجلت صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة صافي تدفقات قدره 21.4 مليار دولار في 2025، استحوذ BlackRock عبر صندوق iShares Bitcoin Trust على النصيب الأكبر منها، لكنها تظل أقل من صافي 35.2 مليار دولار في 2024.

وكان يوم الاثنين لافتًا بصافي تدفقات بلغ 697 مليون دولار الأكبر منذ ثلاثة أشهر مع عودة سعر بيتكوين إلى ما فوق 90 ألف دولار واستقراره هناك بعد أسبوعين مضطربين أنهيا 2025.

وقال فابيان دوري، مدير الاستثمار في Sygnum، إن الطلب المتجدد عبر صناديق ETF بات ذا أهمية متزايدة لبنية السوق، إذ يمتص المعروض المتداول تدريجيًا، ما قد يشير إلى “صدمة طلب” طويلة الأجل لا مجرد تدفقات مضاربية قصيرة.

غير أن الزخم بدا وكأنه يهدأ يوم الثلاثاء، مع أرقام أولية تُظهر احتمال تسجيل يوم خروج صافي بسبب سحوبات كبيرة من صندوق Fidelity، بانتظار بيانات BlackRock.

مورغان ستانلي يدخل السباق

قدّم مدير الأصول العملاق Morgan Stanley، الذي يدير أصولًا بمليارات التريليونات، طلبات إلى US Securities and Exchange Commission لإطلاق صناديق ETF لبيتكوين وسولانا، لينضم إلى لاعبين كبار مثل BlackRock وFidelity.

وبحسب الإيداع، صُمّم Morgan Stanley Bitcoin Trust كأداة استثمار سلبية تتبع السعر الفوري لبيتكوين دون استخدام الرافعة المالية أو المشتقات.

وعلّق بالچوناس: “أحب هذه الخطوة… ذكية”، مضيفًا أن لدى مورغان ستانلي نحو 8 تريليونات دولار من أصول الاستشارات، وقد سمحت بالفعل لمستشاريها بالتخصيص، “فالأجدى أن يكون ذلك عبر صندوق بعلامتهم بدل الدفع لجهة أخرى”.