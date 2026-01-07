مطوّر في Bitchat يتحدى ادعاء أوغندا قدرتها على تعطيل التطبيق

رفض أحد المطوّرين العاملين على تطبيق المراسلة اللامركزي Bitchat ادعاء السلطات في Uganda بأنها قادرة على حظر الخدمة، وذلك بعد تهديدات بإيقافها قبيل الانتخابات المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الاتصالات الأوغندية، Nyombi Thembo، يوم الاثنين إن فريقه يمتلك الخبرة التقنية اللازمة لتعطيل Bitchat. ويعتمد التطبيق على شبكات Bluetooth المتشابكة (Mesh)، ما يتيح التواصل المشفّر دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

وشهد التطبيق ارتفاعًا حادًا في عدد التنزيلات الأسبوع الماضي بعد أن دعا زعيم المعارضة Bobi Wine المواطنين إلى تثبيته تحسبًا لإغلاق الإنترنت، وهو إجراء سبق للحكومة أن اتخذته خلال انتخابات سابقة.

وقال ثيمبو: “نحن نعرف كيف نجعله لا يعمل”، مضيفًا: “لا تتحمسوا لـBitchat، إنه أمر بسيط”. في المقابل، أظهرت بيانات شاركها المطوّر Calle يوم الاثنين أن أكثر من 400 ألف أوغندي قاموا بتنزيل التطبيق بالفعل.

وكتب Calle على منصة X: “لا يمكنكم إيقاف Bitchat. لا يمكنكم إيقافنا”، داعيًا مزيدًا من المطوّرين الأوغنديين للمساهمة في مشاريع المصادر المفتوحة. وأضاف: “لا نحتاج إلى إذن لكتابة الشيفرة. حرّ ومفتوح المصدر. غير قابل للإيقاف. من الناس وللناس”.

سوابق قطع الإنترنت في أوغندا

خلال انتخابات 2016، فرض الرئيس الأوغندي Yoweri Museveni حظرًا شاملًا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بدعوى الأمن والسلامة. وتكرر الأمر في 2021 مع انقطاع استمر أربعة أيام بدأ ليلة الانتخابات.

وقد يكون Bitchat مفيدًا في حال تكرار الانقطاع، إذ يعمل دون خوادم مركزية أو حسابات أو بريد إلكتروني أو أرقام هواتف للتسجيل، ولا يعتمد على بنية تحتية مركزية.

تنزيلات عالمية للتطبيق

في سبتمبر، لجأ نحو 50 ألف مستخدم في Nepal إلى التطبيق لتجاوز حظر مؤقت على وسائل التواصل خلال احتجاجات على الفساد، بينما شهدت Madagascar قفزة مماثلة في التنزيلات بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع.

وفي نوفمبر، أصبح التطبيق ثاني أكثر التطبيقات تنزيلًا على متجر Apple App Store في Jamaica أثناء إعصار ميليسا، موفّرًا شريان تواصل لسكان البلاد مع تعثر الوصول إلى الإنترنت.