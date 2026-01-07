هل يستعد الإيثيريوم لانفجار سعري؟ إليكم أبرز توقعات سعر الايثيريوم في 2026

شهد سعر الإيثيريوم نهاية صعبة في أواخر 2025 بعد الهبوط مؤقتا دون 2700 دولار، قبل أن تُنهي العملة العام قرب مستوى 3000 دولار.

مع بداية 2026 استعادت العملة الزخم وصعدت فوق 3200 دولار، ما أعاد التفاؤل ورفع توقعات المحللين لأهداف أعلى خلال العام.

على المدى القريب، يراقب محللون مستوى 3440 دولار كمقاومة مهمة، إذ أن الرفض عندها قد يعني استمرار التصحيح.

في المقابل، يرى آخرون أن ارتداد السعر من خط الاتجاه الصاعد يدعم استهداف 3500 دولار، بينما تذهب توقعات أكثر تفاؤلا إلى إمكانية وصول سعر العملة إلى 4900 دولار خلال فبراير.

أما توقعات سعر الايثيريوم على المدى البعيد في 2026، فتشير بعض الآراء إلى إمكانية تداول العملة فوق 7200 دولار في الصيف، فيما يعتقد محللون أكثر جرأة أن الإيثيريوم قد يحقق قمة جديدة قرب 11,000 دولار بنهاية العام، خاصة إذا تجاوز مستويات مقاومة مثل 3144 دولار.

وتدعم النظرة الإيجابية مؤشرات مثل التدفقات الإيجابية نحو صناديق الإيثيريوم الفورية وتراجع أرصدة ETH في المنصات، ما يقلل ضغط البيع.

لكن ارتفاع مؤشر القوة النسبية RSI فوق 80 يشير إلى تشبع شرائي قد يسبق تراجع مؤقت قبل استكمال الصعود.

