العملة الرقمية POL تقفز بنسبة 17% في يوم واحد وسعر البيتكوين يستقر فوق 90 ألف دولار

هدأت حركة سعر البيتكوين فوق مستوى 90 ألف دولار، مخالفـة التوقعات التي كانت تشير إلى أن يوم الجمعة سيكون عالي التقلب بسبب تطورات مهمة في الولايات المتحدة.

وبدلا من موجات صعود وهبوط حادة، استقر السعر قرب 90,500 دولار مع حركة محدودة خلال الساعات 12 الماضية.

بدأ سعر البيتكوين أسبوع التداول بزخم إيجابي، إذ ارتفع صباح يوم الثلاثاء إلى ما يقارب 95 ألف دولار، مدعومة بتمسكه بدعم 90 ألف دولار خلال عطلة نهاية أسبوع متقلبة.

وجاءت هذه الحركة بعد أحداث سياسية وعسكرية بارزة في فنزويلا، حيث حافظت العملة على مستوياتها رغم التوترات.

لكن بعد تسجيل قمة لم يصلها منذ عدة أسابيع، تعرض سعر البيتكوين لرفض سريع وهبط إلى 91,200 دولار، ثم حاول التعافي نحو 94 ألف دولار قبل أن يتوقف مجددا.

واستمر الضغط خلال الأسبوع حتى تراجعت إلى مستويات 89 ألف دولار يوم الخميس، قبل أن يتمكن المشترون من تقليص الخسائر وإعادتها إلى 92 ألف دولار يوم أمس.

وكانت الأسواق تترقب مزيدا من التقلبات مع انتظار قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية تعريفات ترامب الجمركية، إلا أن القرار تأجل، ما ساهم في بقاء البيتكوين ضمن نطاق ضيق دون تحركات قوية.

وتبلغ القيمة السوقية للبيتكوين نحو 1.81 تريليون دولار، بينما تقترب هيمنته على السوق من 57%.

على صعيد العملات البديلة، ظل الأداء باهت عموما.

حيث تراجع سعر الايثيريوم ETH بشكل طفيف ليبقى تحت 3100 دولار، واقتربت XRP من كسر مستوى 2.10 دولار، بينما انخفضت SOL إلى 136 دولار وتراجعت DOGE إلى 0.14 دولار.

في المقابل، خطفت POL الأضواء بعدما قفزت بنسبة 17% لتقترب من 0.17 دولار.

كما سجلت TAO وSUI مكاسب يومية، في حين استقر سعر العملة الرقمية BNB فوق 900 دولار واقتربت TRX من 0.30 دولار.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 20 مليار دولار خلال يوم واحد لتصل إلى 3.18 تريليون دولار.

