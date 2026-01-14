الريبل تحصل على موافقة أولية لترخيص مهم في لوكسمبورغ: التفاصيل

أعلنت شركة الريبل أنها حصلت على موافقة أولية تتعلق بترخيص تسجيل “مؤسسة نقود إلكترونية” (Electronic Money Institution) من هيئة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورغ (CSSF).

عند استكمال الترخيص بشكل نهائي، سيتيح ذلك للشركة إصدار النقود الرقمية أو ما يُعرف بالنقود الإلكترونية (e-money)، وتقديم خدمات دفع رقمية ضمن نطاق الجهات الخاضعة لتنظيم (CSSF).

وبموجب هذا الترخيص، ستتمكن الريبل من تقديم مجموعة أوسع من الخدمات، مثل المحافظ الرقمية، والبطاقات مسبقة الدفع، ومعالجة المدفوعات، والتحويلات المالية، وخدمات الدفع المرتبطة بالعمليات المحلية والعابرة للحدود، وغيرها من حلول الدفع الرقمية.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة خطوات توسعية للشركة في أوروبا.

إذ أشارت الريبل إلى أنها حصلت مؤخرا على تسجيل لدى هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، تأكيدا لامتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ما يعزز قراءتها بأن الشركة تتحرك بقوة نحو تعزيز حضورها داخل السوق الأوروبي.

وفي بيانها، ربطت الريبل هذه الخطوة بالاتجاه التنظيمي المتقدم في الاتحاد الأوروبي تجاه الأصول الرقمية، معتبرة أن الإطار التنظيمي الأوروبي يساعد المؤسسات على الانتقال من التجارب المحدودة إلى التشغيل التجاري واسع النطاق.

كما ذكرت أنها تسعى إلى تضييق الفجوة بين التمويل التقليدي والحلول الرقمية، بما يفتح المجال أمام تحرير سيولة كبيرة ظلت غير مستغلة لفترات طويلة.

