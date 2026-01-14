تقلبات حادة لصناديق بيتكوين المتداولة مع تدفّق 46 مليار دولار إلى الصناديق التقليدية في 2026

تام شمس - الأربعاء 14 يناير 2026 04:41 مساءً - شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) بداية متقلبة في عام 2026، مع تذبذب حاد في طلب المستثمرين، في وقت تتدفق فيه الأموال إلى الصناديق التقليدية بوتيرة سريعة وغير معتادة.

فقد استقطبت صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 753 مليون دولار يوم الثلاثاء، مسجلةً ثاني يوم متتالٍ من التدفقات الداخلة بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، وفقًا لبيانات Farside Investors.

وبذلك، بلغ صافي التدفقات إلى صناديق بيتكوين منذ بداية 2026 نحو 660 مليون دولار، وسط استمرار التقلب في الطلب.

تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة (بملايين الدولارات). المصدر: Farside Investors

في المقابل، جذبت الصناديق المتداولة التقليدية نحو 46 مليار دولار خلال الأيام الستة الأولى من عام 2026، وهو مستوى وصفه محلل صناديق ETFs في بلومبرغ، إريك بالتشوناس، بأنه “مرتفع بشكل غير طبيعي في بداية العام”.

وقال بالتشوناس في منشور على منصة X يوم الاثنين:

“استقطبت صناديق ETFs نحو 46 مليار دولار خلال أول ستة أيام من العام، وهو رقم غير معتاد، ويضعنا على مسار 158 مليار دولار خلال الشهر، أي نحو أربعة أضعاف المعدل الطبيعي”.

المصدر: Eric Balchunas

يعكس هذا التباين أن مستثمري صناديق ETFs ما زالوا يضخون رؤوس أموال بنشاط، لكنهم يفضلون توجيهها إلى استثمارات تقليدية بدل صناديق العملات المشفرة ذات المخاطر الأعلى من وجهة نظرهم.

وبحسب بيانات SoSoValue، تراجع الطلب على صناديق بيتكوين خلال الأشهر الستة الماضية، من نحو 6 مليارات دولار من صافي التدفقات الشهرية في يوليو 2025، إلى صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.09 مليار دولار في ديسمبر.

تدفقات صناديق بيتكوين الشهرية (منذ الإطلاق). المصدر: SoSoValue

أما صناديق الإيثر الفورية (ETH)، فقد جذبت 130 مليون دولار يوم الثلاثاء، لترتفع التدفقات الإجمالية منذ بداية 2026 إلى 240 مليون دولار، وفقًا لـ Farside Investors.

كما واصلت صناديق سولانا (SOL) الفورية سلسلة أدائها الإيجابي دون انقطاع، مسجلة صافي تدفقات داخلة بقيمة 67 مليون دولار منذ بداية العام.

شركات خزائن بيتكوين تسد فجوة الطلب

في حين يُعد ضعف الطلب على صناديق ETFs إشارة مقلقة لسعر بيتكوين، تشير بيانات البلوكشين إلى أن شركات خزائن بيتكوين تتدخل لسد هذه الفجوة عبر عمليات تراكم شهرية منتظمة.

فقد أضافت خزائن الأصول الرقمية للشركات (DATs) صافي 260 ألف بيتكوين إلى ميزانياتها خلال الأشهر الستة الماضية، متجاوزةً عدد العملات المُعدّنة خلال الفترة نفسها، والمُقدّر بنحو 82 ألف بيتكوين.

ويعادل ذلك استثمارات شهرية للشركات بنحو 260 ألف بيتكوين، بقيمة تقارب 25 مليار دولار، وفقًا لمنصة تحليلات العملات المشفرة Glassnode.

وعلى النقيض من شركات الخزائن العامة، لا يزال كبار المتداولين من حيث العوائد المصنّفون ضمن فئة “الأموال الذكية” يراهنون على تراجع سعر بيتكوين، مع صافي مراكز بيع قصيرة بقيمة 122 مليون دولار، بحسب منصة Nansen.

صفقات الأموال الذكية الدائمة على منصة Hyperliquid. المصدر: Nansen

ورغم ذلك، تُظهر البيانات أن هذه الفئة تراهن على هبوط معظم العملات المشفرة الكبرى، باستثناء الإيثر، وXRP، ورمز منصة إطلاق الميمكوين Pump.fun المُرمزة (PUMP)، وعملة Zcash المُرمزة (ZEC).