بنك DZ الألماني يحصل على ترخيص MiCA لمنصة “meinKrypto”

حصل DZ Bank، أحد أكبر المجموعات المصرفية في ألمانيا من حيث الأصول، على ترخيص بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، ما يزيل عقبة تنظيمية رئيسية أمام تشغيل خدمات العملات المشفرة داخل الولاية القضائية الأوروبية.

وأعلن البنك يوم الأربعاء أنه تلقى موافقة من هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (BaFin) لتشغيل منصته المشفرة “meinKrypto”، المصممة لتوفير بنية تحتية لتداول العملات المشفرة للبنوك المنضوية ضمن شبكة البنوك التعاونية في ألمانيا. ومن المقرر إتاحة المنصة للبنوك المحلية المشاركة خلال الأشهر المقبلة.

وبموجب هذا النموذج، سيتولى DZ Bank دور المشغّل المركزي للمنصة، في حين تقرر كل مؤسسة مصرفية تعاونية على حدة ما إذا كانت ستعرض خدمات العملات المشفرة لعملائها من الأفراد. ويتعيّن على كل بنك مشارك تقديم إخطار منفصل وفق MiCA إلى BaFin قبل تفعيل التداول.

عند الإطلاق، ستدعم الخدمة كلاً من بيتكوين (BTC)، وإيثير (ETH)، ولايتكوين (LTC)، وكاردانو (ADA)، وستُدمج مباشرة في تطبيق VR Banking App كخيار استثماري ذاتي الإدارة.

موافقة MiCA تنقل خطة DZ Bank من التخطيط إلى التنفيذ

يمثل الحصول على ترخيص MiCA انتقال DZ Bank من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في استراتيجيته الخاصة بالعملات المشفرة، بعد سنوات من التحضير التنظيمي الذي شهدته المؤسسات المالية الأوروبية.

وتؤسس MiCA إطارًا قانونيًا موحّدًا للأصول المشفرة والخدمات المرتبطة بها على مستوى الاتحاد الأوروبي، بدلًا من الأنظمة الوطنية المتفرقة، عبر معيار إشرافي واحد. ويتيح ترخيص DZ Bank تشغيل بنية تحتية للعملات المشفرة بشكل قانوني ضمن هذا الإطار، من دون أن يمنح تلقائيًا تفويض التوزيع على مستوى شبكة التجزئة بأكملها.

وسيظل على البنوك الراغبة في تقديم خدمات التداول عبر هذه البنية التحتية التنسيق بشكل فردي مع الجهات التنظيمية قبل إتاحة الخدمة لعملائها.

وقد طُوِّرت منصة “meinKrypto” بشكل مشترك بين DZ Bank وشركة Atruvia، مزوّد خدمات تقنية المعلومات للمجموعة المالية التعاونية الألمانية.

تنفيذ خطط الإطلاق المعلنة سابقًا

في 19 سبتمبر 2024، عقد DZ Bank شراكة مع Boerse Stuttgart Digital لتقديم خدمات تداول وحفظ العملات المشفرة لنحو 700 بنك تعاوني، مع خطة إطلاق أولية في أواخر 2024. آنذاك، جرى تقديم المبادرة على أنها نشر مرحلي مشروط بالحصول على الموافقات التنظيمية.

ويبدّد الترخيص الجديد حالة عدم اليقين التي أحاطت بتلك الخطط، موفّرًا أساسًا قانونيًا واضحًا لتشغيل خدمات العملات المشفرة على نطاق واسع داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن إتاحة الوصول الواسع لعملاء التجزئة لن تكون فورية، فإن هذه الخطوة تضع DZ Bank في طليعة المجموعات المصرفية الكبرى التي تُفعّل MiCA عمليًا.