الذهب المُرمَّز يستحوذ على 25% من صافي نمو الأصول الحقيقية في 2025 بعد قفزة سوقية بنسبة 177%

تام شمس - الأربعاء 14 يناير 2026 05:52 مساءً - أضافت منتجات الذهب على السلسلة مليارات الدولارات من القيمة الجديدة خلال العام الماضي، مسجّلة نموًا أسرع من سوق الذهب التقليدي ومعظم صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للذهب، مع تسارع نشاط التداول على السلسلة.

قفزت القيمة السوقية للذهب المُرمَّز بنسبة 177% خلال عام واحد، فيما كاد عدد الحائزين أن يتضاعف ثلاث مرات، مع إضافة أكثر من 115 ألف محفظة جديدة خلال العام. وبحسب بيانات جمعتها Cex.io من مصادر عامة على السلسلة والأسواق، تفوّق هذا الأداء على معظم فئات الأصول الحقيقية الأخرى (RWA).

وبلغ صافي الزيادة في سوق الذهب المُرمَّز قرابة 2.8 مليار دولار في 2025، ليرتفع من نحو 1.6 مليار دولار إلى 4.4 مليارات دولار. وتمثل هذه الزيادة وحدها قرابة 25% من إجمالي صافي التدفقات الداخلة إلى قطاع الأصول الحقيقية، متجاوزة النمو المُجمّع لأسهم مُرمَّزة وسندات شركات وسندات خزانة غير أميركية.

وجاء هذا الأداء القوي في عام شهد صعود القيمة السوقية الإجمالية للذهب بأكثر من 67%. ومع ذلك، نما الذهب المُرمَّز بوتيرة أسرع بنحو 2.6 مرة من الذهب المادي، وتفوّق على معظم صناديق المؤشرات المتداولة الفورية الكبرى للذهب.

ارتفاع القيمة السوقية للذهب المُرمَّز. المصدر: CEX.IO

أحجام تداول قياسية: الذهب المُرمَّز يسجّل 178 مليار دولار في 2025

سجّل الذهب المُرمَّز نحو 178 مليار دولار من أحجام التداول خلال 2025، مع بلوغ الأحجام الفصلية ذروتها فوق 126 مليار دولار في الربع الرابع. وبالمقارنة، يضع ذلك الذهب المُرمَّز كثاني أكبر منتج استثماري في الذهب عالميًا من حيث حجم التداول، بعد SPDR Gold Shares فقط.

وكانت القفزة المتأخرة في العام مدفوعة إلى حدّ كبير بـ Tether Gold المرمز (XAUT)، التي استحوذت على 75% من إجمالي أحجام التداول في الربع الرابع، ارتفاعًا من 27% في الربع الثالث. ووفقًا لموقعها، تبلغ القيمة السوقية لـ XAUT نحو 2.42 مليار دولار، وهي مدعومة بـ 1,329 سبيكة ذهب، أي قرابة 16,239 كيلوجرامًا من الذهب المادي.

وقال التقرير إن هذا التوسع الكبير “يُبرز تحوّلًا هيكليًا، حيث تتشكّل سيولة تداول الذهب الإضافية بشكل متزايد على السلسلة بدل المنتجات التقليدية”.

توزيع أحجام تداول الذهب المُرمَّز. المصدر: CEX.IO

وبصورة أوسع، تجاوزت القيمة السوقية للسلع المُرمَّزة 4.3 مليارات دولار. وتشير بيانات RWA.xyz إلى نمو القطاع بنسبة 18% خلال الشهر الماضي، بقيادة Tether Gold عند 1.9 مليار دولار وPaxos Gold عند 1.7 مليار دولار.

اندفاعة الذهب مع اضطرابات الفيدرالي وتصاعد التوترات العالمية

سجّل الذهب قممًا تاريخية مع اندفاع المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وسط تزايد الضبابية الاقتصادية والسياسية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتفعت المعادن الثمينة بقوة بعد تقارير عن تحقيق جنائي يتعلق برئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

كما دعمت البيانات الاقتصادية هذا الاتجاه؛ إذ عزّزت قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي التوقعات بخفضٍ متعدد لأسعار الفائدة هذا العام، ما ضغط على العوائد الحقيقية والدولار. وأسهم تراجع العوائد في تعزيز جاذبية الذهب كأصل غير مُدرّ للعائد، بينما أضاف عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية زخمًا صعوديًا إضافيًا للمعدن.