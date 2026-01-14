انضمام بنك Bankinter الإسباني إلى جولة Bit2Me بقيمة 35 مليون دولار مع توسّع تحالفات البنوك في مجال العملات المشفّرة

تام شمس - الأربعاء 14 يناير 2026 05:52 مساءً - أخذ بنك Bankinter الإسباني حصة أقلية في منصة تداول العملات المشفّرة الإسبانية Bit2Me، لينضم إلى مُصدِر العملات المستقرة Tether ومستثمرين آخرين، في وقت تعمّق فيه البنوك التقليدية علاقاتها بصناعة الأصول الرقمية.

وأُعلن عن الاستثمار يوم الأربعاء، ليصبح Bankinter أحدث مؤسسة مالية كبرى تدعم Bit2Me، بعد جولة تمويل بقيمة 30 مليون يورو (نحو 34.9 مليون دولار) أُعلن عنها في أغسطس. وشملت تلك الجولة كلًا من Tether وبنك BBVA الإسباني، وهدفت إلى دعم توسّع Bit2Me داخل إسبانيا وفي أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال Bankinter إن نطاق الاستثمارات يهدف إلى “تحقيق تكاملات تكنولوجية ومعرفية”، إلى جانب دعم توسّع Bit2Me في مجال التكنولوجيا المالية عبر إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وتُعد جولة التمويل هذه من أبرز الجولات بين منصات العملات المشفّرة الأوروبية، إذ تُصنّف رابع أكبر جولة مُعلنة علنًا، بعد ثلاث جولات استثمارية سابقة لمنصة Bitpanda النمساوية بقيم 263 مليون دولار و170 مليون دولار و52 مليون دولار على التوالي.

وكانت Bit2Me قد أصبحت في يوليو 2025 أول شركة تكنولوجيا مالية ناطقة بالإسبانية تحصل على ترخيص من الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية (CNMV) كمزوّد خدمات أصول مشفّرة بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفّرة (MiCA) الأوروبية.

من اليسار إلى اليمين: ليف فيريرا، الرئيس التنفيذي لـ Bit2Me، وأندريه مانويل، الشريك المؤسس ومدير العمليات. المصدر: Bit2Me / PRNewswire.

وقال بابلو كاساديو، المدير المالي في Bit2Me: “يؤكد هذا التحالف أن البنوك يمكنها الاستفادة من خبرتنا العميقة في القطاع لتعزيز عروضها. بدلًا من التنافس، نُكامل نقاط القوة.”

وأضاف أن “الصلابة التكنولوجية والتنظيمية” التي تتمتع بها Bit2Me تجعلها شريكًا مثاليًا للمؤسسات المالية الكبرى الساعية للاستفادة من منظومة العملات المشفّرة الناشئة.

وحاولت Cointelegraph التواصل مع Bankinter وBit2Me للحصول على تفاصيل إضافية حول الصفقة، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

بنوك التمويل التقليدي تتجه إلى العملات المشفّرة عالميًا

يأتي استثمار Bankinter في Bit2Me ضمن موجة أوسع من دخول بنوك استثمارية كبرى إلى قطاع العملات المشفّرة عبر عروض وخدمات متنوعة.

فقد أفادت تقارير يوم الاثنين بأن البنك البريطاني متعدد الجنسيات Standard Chartered يدرس إطلاق منصة وساطة أولية للعملات المشفّرة.

وقبل ذلك بأسبوع، تقدّم عملاق الاستثمار Morgan Stanley بطلب لإطلاق صندوق متداول في البورصة (ETF) مرتبط بعملة Ether (ETH)، في ثالث ملف له ضمن منتجات ETF المشفّرة.

وقبل أيام، في 5 يناير، وافق ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، Bank of America، على إتاحة التوصية بأربعة صناديق فورية لعملة (BTC) عبر شبكة تضم 15 ألف مستشار ثروات.