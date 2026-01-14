إطلاق منصة Backpack لاختبار سوق التنبؤات بنسخة تجريبية

دخلت منصة تداول العملات المشفّرة Backpack، التي أسسها موظفون سابقون في شركة Alameda Research ومنصة FTX المنهارة، مجال أسواق التنبؤات بخطة طموحة تهدف إلى توحيد الأرصدة عبر أنواع مختلفة من أنشطة التداول.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ Backpack، أرماني فيرانتي، في منشور على منصة X يوم الثلاثاء، عن إطلاق اختبار تجريبي خاص لمنصة جديدة تحمل اسم Unified Prediction Portfolio.

وكتب فيرانتي: “هذه ليست مجرد واجهة إضافية فوق Kalshi أو Polymarket أو أي منصة تنبؤ أخرى”، واصفًا المنصة المرتقبة بأنها “نظام أصلي بالكامل، حيث كل شيء مُرمّز ومُدار ضمن إطار موحّد لتقييم المخاطر”.

وتأتي خطوة Backpack في وقت تواجه فيه منصات كبرى في هذا القطاع، مثل Polymarket، تدقيقًا متزايدًا على خلفية مزاعم تتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية واهتمامًا تنظيميًا متصاعدًا، ما يعكس حالة عدم يقين متزايدة تحيط بأسواق التنبؤات.

“أسواق التنبؤات تعاني من عدم كفاءة مزمن”

وخلال حديثه عن المنصة الجديدة، قال فيرانتي إن النظام سيسمح للمستخدمين بتوظيف رأس المال ليس في تنبؤ واحد فقط، بل عبر جميع أنشطة Backpack “من دون تجزئة الأرصدة”، مع الحفاظ على المراكز الأخرى في الوقت نفسه.

وأضاف: “أسواق التنبؤات تعاني من عدم كفاءة مزمن”، موضحًا أن المستخدمين غالبًا ما يُجبرون على تجميد أموالهم طوال مدة الحدث، ما يقلل من المرونة ويحدّ من العوائد المحتملة.

وبحسب فيرانتي، صُممت Backpack لتمكين المستخدمين من تسعير التنبؤات، وتنفيذ الصفقات، ثم التحوّط فورًا عبر عقود دائمة، وكل ذلك ضمن حساب هامش واحد.

المصدر: Armani Ferrante

وأشار أيضًا إلى أن المرحلة الأولى من الاختبار ستكون بنظام الدعوات فقط، وتركّز على التأكد من عمل المحفظة الموحّدة ومحرك إدارة المخاطر بالشكل المطلوب. ومن المقرر أن تتوسع النسخة التجريبية تدريجيًا لتشمل ميزات إضافية، وأسواقًا جديدة، وآليات مصممة خصيصًا لنظام متكامل بالكامل.

ولم يوضح الإعلان نوعية الأسواق التي ستتاح عند الإطلاق، ولا الكيفية التي ستعتمدها المنصة لضمان الامتثال التنظيمي، في ظل تصاعد الرقابة على أسواق التنبؤات واهتمام الكونغرس الأميركي مؤخرًا بقضايا التداول بناءً على معلومات داخلية في الرهانات السياسية.

وكان موقع Cointelegraph قد تواصل مع Backpack لطلب تعليق حول هذه النقاط، لكنه لم يتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

ومع دخولها مجال أسواق التنبؤات، تنضم Backpack إلى قائمة متنامية من منصات الكريبتو التي تتجه إلى هذا القطاع. فقد أطلقت Coinbase منصة تنبؤات بالتعاون مع Kalshi في نوفمبر 2025، في حين سبق أن تعاونت MetaMask مع Polymarket لإتاحة تداول التنبؤات مباشرة عبر محفظتها ذاتية الحفظ.